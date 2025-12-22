Acasă » Știri » Cele 3 zodii care se vor căsători în 2026, potrivit lui Neti Sandu. Vine anul cel mare pentru acești nativi!

Cele 3 zodii care se vor căsători în 2026, potrivit lui Neti Sandu. Vine anul cel mare pentru acești nativi!

De: Irina Vlad 22/12/2025 | 09:38
Cele 3 zodii care se vor căsători în 2026, potrivit lui Neti Sandu. Vine anul cel mare pentru acești nativi!
Cele 3 zodii care se vor căsători în 2026, potrivit lui Neti Sandu. Vine anul cel mare pentru acești nativi!/ sursă foto: Freepik.ro

În 2026, trei semne zodiacale vor întâlni persoana cu care sunt destinate să se căsătorească. Fie că este vorba de cineva pe care îl cunosc deja sau de un străin, potrivit astrologului Neti Sandu, aceste semne astrologice ar trebui să fie pregătite pentru ce este mai bun în viața lor amoroasă, deoarece vor realiza cu cine sunt destinate să fie înainte de sfârșitul anului — fără să-și propună acest lucru.

Deși mulți dintre nativi au fost dezamăgiți de relațiile din trecut, acum este momentul să își deschideți inima. Norocul vă surâde, pregătindu-vă să vă transforme viața amoroasă în bine pentru anii care vor urma! Norocoșii anului 2026 sunt cei născuți în zodiile Gemeni, Balanță și Vărsător.

 

GEMENI

„Îți vei întâlni destinul karmic în ceea ce privește relațiile pe termen lung”. Tot ceea ce ți-ai dorit vreodată pentru viața ta amoroasă începe să se împlinească pe măsură ce se apropie anul viitor. Această energie pozitivă față de dragoste nu te ajută doar în plan romantic. Potrivit lui experților, „Anul acesta va fi foarte norocos pentru toate relațiile tale”.

Cu toate acestea, fii strategic. Deși este tentant să te îndrăgostești la prima vedere, este important să cunoști mai întâi cu adevărat persoana respectivă. Află cât de compatibili sunteți și, cel mai important, păstrează-ți opțiunile deschise. Persoana potrivită va veni și te va găsi, atâta timp cât ești dispus să te expui.

 

BALANȚĂ

Balanță, în 2026, viața ta amoroasă va primi o îmbunătățire majoră. S-ar putea să te trezești brusc într-o relație, dar, spre deosebire de anii trecuți, persoana cu care vei intra într-o relație anul acesta nu va pleca pur și simplu. Va fi complet dedicată ție.

Această persoană poate fi puțin excentrică sau foarte diferită de relațiile tale romantice anterioare, dar chiar și așa, vei descoperi că te atașezi complet și te îndrăgostești de această persoană. Drept urmare, nu te șoca dacă această relație se va încheia cu o căsătorie. Deși ești o persoană liberă, această persoană te va face să privești căsătoria puțin diferit.

 

VĂRSĂTOR

Vărsătorule, dragostea nu este întotdeauna în prim-planul gândurilor tale, dar s-ar putea să fie momentul să-ți schimbi mentalitatea, deoarece „2026 va fi unul dintre cei mai puternici ani pentru viața ta amoroasă din următorii doisprezece ani”, spun experții în astrologie. Potrivit astrologului, în cursul acestui an, multe persoane vor intra în viața ta, iar una dintre ele este persoana cu care ești destinat să te căsătorești.

De la noi prieteni la noi iubiri romantice, viața ta amoroasă va cunoaște o transformare majoră în 2026. Așadar, chiar dacă ești tentat să rămâi în carapacea ta, nu vrei să ratezi ocazia de a întâlni pe cineva care ar putea fi alesul. Acestea fiind spuse, ieși și socializează. Nu-ți fie teamă să te expui, deoarece acest lucru îți va aduce multe binecuvântări!

Tabel zodii | Ai sau nu simțul umorului, în funcție de zodia ta. Care nativi ar trebui să se apuce de stand-up

Zodia care termină anul 2025 în genunchi. Mihai Voropchievici: „Din păcate, este prea târziu”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Carmen Harra, previziuni despre showbiz în 2026: „Vor fi două divorțuri majore în România care vor șoca presa și oamenii de rând”
Știri
Carmen Harra, previziuni despre showbiz în 2026: „Vor fi două divorțuri majore în România care vor șoca presa…
Andrew Tate a încasat o nouă lovitură după bătaia luată în ring! Peste 1 milion de lire sterline, luate direct din conturile lui
Știri
Andrew Tate a încasat o nouă lovitură după bătaia luată în ring! Peste 1 milion de lire sterline,…
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
Mediafax
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a...
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Gandul.ro
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja doi copii cu Tom Brady
Adevarul
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja...
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată revoltă!
Mediafax
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată...
Parteneri
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Digi 24
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului...
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni vor rămâne fără slujbe în viitorul apropi
Digi24
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni...
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa...
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Descopera.ro
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Gandul.ro
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Carmen Harra, previziuni despre showbiz în 2026: „Vor fi două divorțuri majore în România care ...
Carmen Harra, previziuni despre showbiz în 2026: „Vor fi două divorțuri majore în România care vor șoca presa și oamenii de rând”
Andrew Tate a încasat o nouă lovitură după bătaia luată în ring! Peste 1 milion de lire sterline, ...
Andrew Tate a încasat o nouă lovitură după bătaia luată în ring! Peste 1 milion de lire sterline, luate direct din conturile lui
Explozie puternică într-un bloc din Focșani, urmată de incendiu. Informații de ultimă oră
Explozie puternică într-un bloc din Focșani, urmată de incendiu. Informații de ultimă oră
Cine ar fi câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16. Când are loc marea finală la Antena 1
Cine ar fi câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16. Când are loc marea finală la Antena 1
Test IQ | Geniile adevărate văd unde se ascund cei 3 crocodili în această mulțime de dragoni, în ...
Test IQ | Geniile adevărate văd unde se ascund cei 3 crocodili în această mulțime de dragoni, în doar 20 de secunde!
Program TV luni, 22 decembrie. Ce filme de Crăciun sunt transmise la TV?
Program TV luni, 22 decembrie. Ce filme de Crăciun sunt transmise la TV?
Vezi toate știrile
×