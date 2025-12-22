Cele 3 zodii care se vor căsători în 2026, potrivit lui Neti Sandu. Vine anul cel mare pentru acești nativi!

În 2026, trei semne zodiacale vor întâlni persoana cu care sunt destinate să se căsătorească. Fie că este vorba de cineva pe care îl cunosc deja sau de un străin, potrivit astrologului Neti Sandu, aceste semne astrologice ar trebui să fie pregătite pentru ce este mai bun în viața lor amoroasă, deoarece vor realiza cu cine sunt destinate să fie înainte de sfârșitul anului — fără să-și propună acest lucru.

Deși mulți dintre nativi au fost dezamăgiți de relațiile din trecut, acum este momentul să își deschideți inima. Norocul vă surâde, pregătindu-vă să vă transforme viața amoroasă în bine pentru anii care vor urma! Norocoșii anului 2026 sunt cei născuți în zodiile Gemeni, Balanță și Vărsător.

GEMENI

„Îți vei întâlni destinul karmic în ceea ce privește relațiile pe termen lung”. Tot ceea ce ți-ai dorit vreodată pentru viața ta amoroasă începe să se împlinească pe măsură ce se apropie anul viitor. Această energie pozitivă față de dragoste nu te ajută doar în plan romantic. Potrivit lui experților, „Anul acesta va fi foarte norocos pentru toate relațiile tale”.

Cu toate acestea, fii strategic. Deși este tentant să te îndrăgostești la prima vedere, este important să cunoști mai întâi cu adevărat persoana respectivă. Află cât de compatibili sunteți și, cel mai important, păstrează-ți opțiunile deschise. Persoana potrivită va veni și te va găsi, atâta timp cât ești dispus să te expui.

BALANȚĂ

Balanță, în 2026, viața ta amoroasă va primi o îmbunătățire majoră. S-ar putea să te trezești brusc într-o relație, dar, spre deosebire de anii trecuți, persoana cu care vei intra într-o relație anul acesta nu va pleca pur și simplu. Va fi complet dedicată ție.

Această persoană poate fi puțin excentrică sau foarte diferită de relațiile tale romantice anterioare, dar chiar și așa, vei descoperi că te atașezi complet și te îndrăgostești de această persoană. Drept urmare, nu te șoca dacă această relație se va încheia cu o căsătorie. Deși ești o persoană liberă, această persoană te va face să privești căsătoria puțin diferit.

VĂRSĂTOR

Vărsătorule, dragostea nu este întotdeauna în prim-planul gândurilor tale, dar s-ar putea să fie momentul să-ți schimbi mentalitatea, deoarece „2026 va fi unul dintre cei mai puternici ani pentru viața ta amoroasă din următorii doisprezece ani”, spun experții în astrologie. Potrivit astrologului, în cursul acestui an, multe persoane vor intra în viața ta, iar una dintre ele este persoana cu care ești destinat să te căsătorești.

De la noi prieteni la noi iubiri romantice, viața ta amoroasă va cunoaște o transformare majoră în 2026. Așadar, chiar dacă ești tentat să rămâi în carapacea ta, nu vrei să ratezi ocazia de a întâlni pe cineva care ar putea fi alesul. Acestea fiind spuse, ieși și socializează. Nu-ți fie teamă să te expui, deoarece acest lucru îți va aduce multe binecuvântări!

Tabel zodii | Ai sau nu simțul umorului, în funcție de zodia ta. Care nativi ar trebui să se apuce de stand-up

Zodia care termină anul 2025 în genunchi. Mihai Voropchievici: „Din păcate, este prea târziu”