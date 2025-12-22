Andrew Tate a încasat o nouă lovitură după bătaia luată în ring! Peste 1 milion de lire sterline, luate direct din conturile lui

Poliția din Marea Britanie a anunțat că o parte considerabilă din sumele confiscate de la influencerul Andrew Tate și de la fratele acestuia, Tristan Tate, va fi direcționată către programe dedicate reducerii violenței îndreptate împotriva femeilor și fetelor.

Măsura este rezultatul unei hotărâri definitive pronunțate la finalul anului trecut, prin care instanța a stabilit implicarea celor doi în activități de evaziune fiscală și spălare de bani, realizate prin conturi bancare din comitatul Devon.

Veştile proaste se ţin scai de Andrew Tate

Cazul a generat un interes major la nivel internațional, atât din cauza valorii ridicate a fondurilor confiscate, cât și datorită notorietății persoanelor investigate. Andrew Tate, cunoscut pentru declarațiile sale controversate din mediul online, este vizat în prezent de mai multe investigații penale și civile în diverse țări europene.

Autoritățile britanice au subliniat că redirecționarea banilor către proiecte de sprijin pentru victime reprezintă o direcție clară privind modul în care vor fi utilizate resursele obținute în urma confiscărilor.

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, peste 1 milion de lire sterline din totalul sumelor recuperate vor fi alocate unor inițiative locale. Un reprezentant al poliției a precizat că fondurile vor fi folosite pentru „combaterea violenţei împotriva femeilor şi fetelor”.

Oficialii din cadrul poliției Devon și Cornwall au anunțat că va fi creat un comitet special care va analiza și va selecta proiectele ce urmează să primească finanțare. Prioritatea va fi acordată programelor ce oferă sprijin direct victimelor și proiectelor axate pe prevenirea abuzurilor.

„În lunile următoare, intenţionăm să arătăm comunităţilor noastre cum aceste fonduri pot face diferenţa şi le pot sprijini în luarea de măsuri împotriva celor care comit abuzuri, punând aceste fonduri în centrul sprijinului acordat victimelor”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei.

Andrew Tate, lăsat fără venituri de autorităţi

Decizia de redirecționare a banilor vine după hotărârea Tribunalului din Westminster care a autorizat confiscarea a peste 2,9 milioane de lire sterline în numerar și active, inclusiv criptomonede.

Instanța a stabilit, în decembrie 2024, că Andrew și Tristan Tate nu au achitat taxe pentru venituri de aproximativ 21 de milioane de lire sterline obținute din activități online și că au folosit conturi bancare din Devon pentru a spăla bani.

După pronunțarea sentinței, autoritățile au explicat că frații Tate au transferat fonduri prin „conturi paravan” între anii 2014 și 2022, operațiuni considerate infracționale și clasificate drept venituri provenite din activități ilegale.

Andrew Tate a reacționat public, afirmând că este victima unei conspirații. Acesta a susținut că a fost ținta „matrixului” și a „furtului pur şi simplu”.

„Este un atac coordonat asupra oricui îndrăzneşte să conteste sistemul”, a adăugat ulterior Andrew Tate.

