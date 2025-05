Prima reacție a lui Andrew Tate după ce a aflat că procurorii britanici l-au pus sub acuzare. „Vor să îmi închidă gura”

Andrew Tate a avut o primă reacție după ce procurorii britanici au formulat acuzații oficiale împotriva sa și a fratelui său. Acesta a postat, pe contul său de X, că autoritățile vor doar „să îi închidă gura” pentru că a ajuns să fie extrem de deranjant pentru multe persoane importante.

El susține că a dovedit până în prezent că este genul de persoană care spune numai adevărul, acesta fiind, de altfel, unul dintre motivele pentru care se încearcă eliminarea sa.

CITEȘTE ȘI: FRAȚII TATE, PUȘI SUB ACUZARE ÎN MAREA BRITANIE. PROCURORII AU FORMULAT 21 DE ACUZAȚII ÎMPOTRIVA LUI ANDREW ȘI A LUI TRISTAN

Andrew Tate SPEAKS OUT on why the global elite is trying to silence him: pic.twitter.com/nEbQ7EsoJb

— THE REAL WORLD APP (@jointrwapp_x) May 28, 2025