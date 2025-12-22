Program TV luni, 22 decembrie. Ce filme de Crăciun sunt transmise la TV?

Programul TV pentru luni, 22 decembrie 2025, marchează intrarea clară în săptămâna Crăciunului, iar posturile încep să își adapteze grilele pentru atmosfera festivă. În grilă se pot regăsi filme tematice și producții romantice de sezon, emisiuni de actualitate, divertisment și seriale urmărite de publicul larg. Canalele sportive vin și ele cu transmisiuni live și analize dedicate fotbalului european, într-o perioadă în care competițiile internaționale atrag audiențe uriașe.

Pe parcursul zilei, telespectatorii pot urmări jurnale de știri, talk-show-uri matinale, ediții speciale de sărbători, filme de seară și producții dedicate Crăciunului. Grila de luni este concepută astfel încât să ofere atât informație și dezbatere, cât și relaxare, comedii, povești de iarnă și spectacol sportiv, într-o zi care deschide oficial maratonul TV al sărbătorilor de iarnă.

Program TV luni, 22 decembrie

Program PRO TV

07:00 – Știrile PRO TV

10:30 – Vorbeşte lumea

13:00 – Știrile PRO TV

14:00 – Lecții de viață

15:00 – La Măruță

17:00 – Știrile PRO TV

18:00 – Batem palma?

19:00 – Știrile PRO TV

20:30 – Evadatul

23:00 – Furios și iute: Tokyo Drift

Program Antena 1

09:00 – Neatza cu Răzvan şi Dani

12:00 – Observator

14:00 – Poftiţi pe la noi: Poftiti la intrecere

17:00 – Observator

18:00 – Medicool

20:30 – Chefi la cuțite

Program KANAL D

07:00 – Secrete de familie

08:00 – Follow us

10:00 – Casa iubirii

12:00 – Știrile Kanal D

13:00 – În căutarea adevărului

15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru

16:30 – Casa iubirii

22:00 – Fata de la fereastră

Program Prima TV

07:00 – 50/50 (emisiune-concurs)

09:00 – Iubiri Secrete

10:00 – 50/50

13.00 – Sinu, râul pasiunilor

14:00 – Operațiunea Monstrul

16:00 – Exclusiv VIP

18:00 – Focus 18

19:15 – 50/50

20:00 – Ultimul comando

Program Digi Sport 1

20:00 – Live Superliga: Universitatea Craiova-Csikszereda Etapa 21

22:00 – Live Fotbal Club

23:30 – Live Super Avancronica

