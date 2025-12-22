Acasă » Știri » Program TV luni, 22 decembrie. Ce filme de Crăciun sunt transmise la TV?

Program TV luni, 22 decembrie. Ce filme de Crăciun sunt transmise la TV?

De: David Ioan 22/12/2025 | 08:30
Program TV luni, 22 decembrie. Ce filme de Crăciun sunt transmise la TV?
Program TV 22 decembrie 2025 /Foto: Pexels

Programul TV pentru luni, 22 decembrie 2025, marchează intrarea clară în săptămâna Crăciunului, iar posturile încep să își adapteze grilele pentru atmosfera festivă. În grilă se pot regăsi filme tematice și producții romantice de sezon, emisiuni de actualitate, divertisment și seriale urmărite de publicul larg. Canalele sportive vin și ele cu transmisiuni live și analize dedicate fotbalului european, într-o perioadă în care competițiile internaționale atrag audiențe uriașe.

Pe parcursul zilei, telespectatorii pot urmări jurnale de știri, talk-show-uri matinale, ediții speciale de sărbători, filme de seară și producții dedicate Crăciunului. Grila de luni este concepută astfel încât să ofere atât informație și dezbatere, cât și relaxare, comedii, povești de iarnă și spectacol sportiv, într-o zi care deschide oficial maratonul TV al sărbătorilor de iarnă.

Program TV luni, 22 decembrie

Program PRO TV

  • 07:00 – Știrile PRO TV
  • 10:30 – Vorbeşte lumea
  • 13:00 – Știrile PRO TV
  • 14:00 – Lecții de viață
  • 15:00 – La Măruță
  • 17:00 – Știrile PRO TV
  • 18:00 – Batem palma?
  • 19:00 – Știrile PRO TV
  • 20:30 – Evadatul
  • 23:00 – Furios și iute: Tokyo Drift

Program Antena 1

  • 09:00 – Neatza cu Răzvan şi Dani
  • 12:00 – Observator
  • 14:00 – Poftiţi pe la noi: Poftiti la intrecere
  • 17:00 – Observator
  • 18:00 – Medicool
  • 20:30 – Chefi la cuțite

Program KANAL D

  • 07:00 – Secrete de familie
  • 08:00 – Follow us
  • 10:00 – Casa iubirii
  • 12:00 – Știrile Kanal D
  • 13:00 – În căutarea adevărului
  • 15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru
  • 16:30 – Casa iubirii
  • 22:00 – Fata de la fereastră

Program Prima TV

  • 07:00 – 50/50 (emisiune-concurs)
  • 09:00 – Iubiri Secrete
  • 10:00 – 50/50
  • 13.00 – Sinu, râul pasiunilor
  • 14:00 – Operațiunea Monstrul
  • 16:00 – Exclusiv VIP
  • 18:00 – Focus 18
  • 19:15 – 50/50
  • 20:00 – Ultimul comando

Program Digi Sport 1

  • 20:00 – Live Superliga: Universitatea Craiova-Csikszereda Etapa 21
  • 22:00 – Live Fotbal Club
  • 23:30 – Live Super Avancronica

