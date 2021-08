CANCAN.RO a intrat în posesia unor informații de-a dreptul șocante. Acum ceva timp, Tavi Colen ar fi hărțuit-o sexual pe Minodora, iar artista ar fi fost la un pas de a-l reclama pentru tentativă de viol. Cel care ar fi aplanat lucrurile ar fi fost nimeni altul decât Alin Oprea, pe atunci jumătatea trupei „Talisman”. Vă prezentăm detalii exclusive, de-a dreptul halucinante, despre episodul pe care Minodora l-a vrut uitat!

Prin intermediul celebrei adrese [email protected], am primit o informație-șoc. O persoană ne-a povestit, cu lux de amănunte, episodul de necrezut, care ar fi avut loc în anul 1997, atunci când Tavi Colen ar fi fost la un pas să o violeze pe Minodora.

Alin Oprea, fondatorul trupei „Talisman”, ar fi intervenit la momentul respectiv și ar fi aplanat situația, ajutând-o pe artistă să uite de trauma pe care o suferise.

„Tavi Colen a hărțuit-o sexual pe Minodora. Aceasta a vrut să-l reclame pentru «tentativă de viol», dar Alin Oprea a convins-o să nu o facă. În anul 1997, trupa Talisman a susținut un frumos concert în Reșița și au fost cazați în hotelul unde eram eu recepționeră.

După eveniment, băieții au petrecut câteva ore la terasa hotelului unde cânta la acea vreme o tânără foarte frumoasă și talentată din localitate, Minodora (viitoarea vedetă de astăzi). Alin și Tavi au fost foarte plăcut impresionați de talentul și frumusețea fetei, iar, după ce aceasta și-a încheiat recitalul, au dorit să o felicite.

Tavi a insistat să mai rămână cu ei la un «suc», însă Minodora a invocat faptul că este cu mama ei și că trebuie să plece împreună acasă. După câteva tratative joviale, Tavi a reușit să o convingă pe mama Minodorei să plece acasă, aceasta având încrederea că o lasă pe mâini bune”, ne-a povestit sursa noastră, în exclusivitate.

„Avea blugii rupți și prezenta semne de hărțuire”

Coșmarul era abia la început, atunci, pentru Minodora. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, sursa noastră ne-a povestit că artista a fost șocată de cele întâmplate, iar tentativa de viol a fost oprită la timp chiar de către Alin Oprea, care i-a sărit în ajutor.

„La foarte scurt timp, Tavi a rugat-o pe Minodora să urce cu el până în camera de hotel, sub pretextul de a-l ajuta să-și facă bagajul pentru plecare. La scurt timp au început să se audă țipete disperate de ajutor din acea cameră, iar Alin a țâșnit ca din pușcă pe scări să vadă ce se întâmplă.

Când Minodora a coborât sprijinită de Alin din camera lui Tavi, avea blugii rupți, părul răvășit și prezenta semne de hărțuire. Ea plângea și-i tot spunea lui Alin că Tavi a încercat să o violeze și că ea în acel moment merge la poliție să-l reclame pentru tentativă de viol.

Alin o calma, o liniștea, i-a promis că o duce personal acasă. Cred că au stat împreună mai mult de două ore până când Alin a reușit să o mai calmeze și s-o facă să zâmbească, apoi tânăra a plecat acasă cu un taxi. Tot ce vă povestesc a fost văzut și auzit de zeci pe persoane de pe terasa hotelului și sunt convinsă că atât Alin Oprea, cât și Minodora pot confirma acest adevăr”, a conchis sursa noastră.

Alin Oprea confirmă episodul șocant

Contactat de CANCAN.RO, Alin Oprea a confirmat existența episodului șocant al tentativei de viol și a făcut primele declarații.

„Nu vreau să fac rău nimănui, dar, din păcate, adevărul este că s-a întâmplat acest episod. Am intervenit eu și am reușit cu greu să aplanez. Mai mult chiar nu vreau să comentez. Știu mult prea multe despre fostul meu coleg, dar am hotărât să îngrop totul în cutia mea cu amintiri și să o țin încuiată”, a declarat Alin Oprea, în exclusivitate.

Tavi Colen și Minodora au fost și ei, de asemenea, contactați de echipa noastră de reporteri pentru a comenta cele întâmplate, însă nu am obținut niciun răspuns din partea lor.