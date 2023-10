Minune la racla Sfintei Parascheva! Un copil de 7 ani a început să vorbească, după ce mama lui s-a rugat ore în șir. Care au fost primele cuvinte rostite

Minunile chiar există! O familie din Constanța a trecut prin clipe tulburătoare după o vizită la moaștele Sfintei Parascheva. O mamă și copilul ei au mers la Iași, zilele trecute, pentru a se ruga. Femeia era îngrijorată pentru că băiatul ei nu ar fi scos vreun cuvânt până la vârsta de 7 ani. Întregul episod a fost povestit de un cunoscut preot. Cum s-ar fi înfăptuit miracolul?

O femeie din Constanța și-a lăsat băiețelul în grija bonei de la vârsta de doi ani. Tânăra mămică s-a ocupat mai mult de carieră și a neglijat creșterea micuțului ei, lucru mărturisit chiar de ea. Și-a dat seama după un timp că al ei copil nu știe să vorbească, fapt care i-a dat mult de bănuit. Așa a aflat că bona obișnuia să-l lase în fața unui televizor și să nu se preocupe de el. În zadar, a încercat femeia să-l facă pe copil să scoată măcar un cuvânt. Niciodată nu a reușit. L-a dus la zeci de specialiști și a cheltuit o avere pentru a-l face să vorbească. Toate au fost în zadar.

Minunea s-a înfăptuit la racla Sfintei Parascheva

A văzut o postare pe Facebook a unui cunoscut preot, Alexandru Lungu. A citit-o cu interes, apoi s-a urcat în mașină și a plecat spre Iași, cu cel mic. Femeia avea o singură dorință: ca fiul ei să vorbească.

„Necazul meu a început în urma cu 4 ani. Am născut un băiețel perfect sănătos. Vioi, plin de energie, lumina ochilor mei. Fiind o femeie de carieră, recunosc că am neglijat mult partea mea de responsabilitate în ce privește creșterea lui. Am angajat o bonă care, din nefericire, mult mai târziu am aflat, că tot ceea ce făcea în lipsa mea era să îl proptească pe cel mic în fața televizorului și a telefonului, iar ea stătea liniștită pe canapea.

Practic copilul meu de doar doi ani, a crescut cu televizorul. Zi de zi, 8 ore. Adormea la televizor și se trezea cu televizor. Am depistat în timp faptul că era foarte agitat, plângea noaptea inexplicabil, până când a început să facă crize din ce în ce mai mari. Când vă scriu acest mesaj băiețelul nostru are deja 7 ani. Până joi nu a spus niciodată mama, tata, apa. L-am dus la zeci de specialiști, am cheltuit mii de euro, fără nici un folos.

Am fost de câteva ori pe la biserică, dar trebuie să recunosc, superficial, fără așteptări. Săptămâna aceasta o prietenă din lista mea v-a distribuit postarea și am început să citesc. Apoi ați tot postat și a început să se nască în inima mea o mică speranță. I-am soțului că eu plec la Iași, noi fiind din Constanța. Zis și făcut”, a mărturisit femeia.

Ce cuvinte a rostit băiețelul pentru prima dată

Au stat 4 ore la rând, la moaștele Sfintei Parascheva. În tot acest timp, femeia s-a rugat la o minune. Apoi, a pus palma pe veșmântul sfânt și l-a atins pe frunte, pe copilul ei. După această experiență, cei doi au pornit la drum spre Constanța, iar micuțul a dormit liniștit. Înainte să ajungă acasă, băiatul s-a trezit și ar fi spus: “Sfânta Parascheva, îți mulțumesc!”. Erau primele cuvinte rostite până la vârsta de 7 ani.

„Ne-am așezat la rândul format, cred ca totul a durat aproximativ 4 ore. În timpul acesta copilul meu a fost pentru prima dată în viața mea liniștit. I-am dar câteva cărticele, l-am ținut în brațe, dar se purta de parca ar fi fost sedat. Am plecat de acolo încărcați, dar totuși încă nedumeriți dacă am procedat corect. Mulți veneau cu haine, cu vată, eu doar am pus palma mea peste vesmântul Sfintei și l-am atins cu fruntea pe băiețelul meu. Bineînțeles, ca după toată această experiență am mâncat ceva și ne-am urcat în mașină, întrucât nu se mai găsea cazare.

Băiețelul meu a adormit și înainte sa ajungem în Constanța s-a trezit, Părinte spunând exact aceste cuvinte: “Sfânta Parascheva, îți mulțumesc!” Părinte, copilul meu nu a spus niciodată Mama, iar pentru prima dată în viața lui a spus o frază. Astăzi a început după ce s-a trezit să repete această frază de câteva ori: Sfânta Parascheva îți mulțumesc! În această după amiaza a venit la mine în bucătărie, m-a luat în brate și mi-a spus : Te iubesc, mama ! Copilul meu nu a vorbit niciodată până la 7 ani și în doar 24 de ore a spus mai mult decât în toată viața. Este mult mai liniștit, privirea pare alta, eu cred că Sfânta Parascheva este un miracol pentru oameni.”, a mai povestit femeia.