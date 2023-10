Miracol pentru micuța Irene, fetița de 5 ani căreia medicii nu-i mai dădeau nicio șansă. Ce s-a întâmplat cu fiica arhidiaconului Mihail Bucă acum, la un an de la diagnosticul crunt

Minune de la Dumnezeu pentru Irene! Arhidiaconul Mihail Bucă, extrem de cunoscut pentru faptul că ajută copiii cu boli incurabile de ani buni, a primit un miracol divin, după ce acum un an, niciun doctor nu mai vedea speranță în cazul fiicei sale. Micuța care fusese diagnosticată cu un stadiu mult prea avansat de leucemie a mai primit o șansă la o viață normală.

Povestea fiicei sale a ajuns să fie cunoscută de o țară întreagă. Creștinii s-au rugat, alături de arhidiacon, în speranța unei minuni. Inclusiv Biserica Ortodoxă Română s-a oferit să ajute cu bani pentru a o putea trata pe copilă în străinătate, dar el a refuzat, având încredere că cel de sus îi va asculta ruga.

Povestea micuței Irene, fiica arhidiaconului Mihail Bucă

Slujitorul domnului lucrează din anul 1997 la Catedrala Patriarhală și este fondatorul și dirijorul Grupului Psaltic Tronos al Patriarhiei Române. A fost binecuvântat cu cinci copii, alături de soția sa, Daniela: cu Nicolae, Maria, Iustin, Anastasia și Irene.

În octombrie 2022, ea a fost diagnosticată cu leucemie acută mieloblastică de către medicii de la Institutul Fundeni. Lovitura a fost dură, dar Mihai Bucă nu și-a pierdut credința:

„Diagnosticul pus de medicii Institutului Fundeni fiicei noastre nu ne dezarmează pentru că tot ei ne-au transmis că tratamentul ne-o poate reda pe Irene așa cum era înainte. Puterea noastră este Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul și Salvatorul lumii. Însă, știm că și voi sunteți forța nostră”, spunea arhidiaconul acum un an, pe Facebook.

(CITEȘTE ȘI: Miracol pentru un preot, găsit înecat în râul Olt. A revenit la viață, după zeci de minute de resuscitare)

Minune! O nouă șansă pentru Irene

Zilele acestea, la un an de când medicii nu vedeau lumina pentru Irene, micuța de doar 5 ani a ajuns să fie sănătoasă. Pragul de detecție a bolii în corpul său este de doar 0,1%. Nu mai are nicio celulă canceroasă în corp, testul FISH pentru Trisomia 8 este negativ. Fiica lui Mihail Bucă va continua să facă citostatice, dar are șanse mari să ducă o viață perfect normală.

După tot ce a simțit, toată perioada întunecată în care nu și-a pierdut speranța, tatăl fetiței nu poate decât să mulțumească nu doar medicilor, ci și lui Dumnezeu:

„În momentele cele mai grele ale vieții noastre, ne-am rugat cu încredere către Tine, am cerut ajutorul Tău și ai auzit strigătul nostru. Ai ghidat mâinile medicilor, ai adus lumina și speranța în sufletul nostru într-un moment în care disperarea părea să ne cuprindă complet.

Mulțumim medicilor minunați de la Institutul Clinic Fundeni și ne rugăm să le dea Bunul Dumnezeu putere pentru că înfruntă durerea zilnic.

Irene-Ecaterina vă mulțumește și vă promite, așa cum ați mai văzut-o, că se va bucura la orice întâlnire cu oricare dintre voi.

Vă mulțumim și vă îmbrățișăm! Dumnezeu să ne ajute!”, a spus pe Facebook.

(CITEȘTE ȘI: Miracol de Sfânta Maria: băiețelul de 3 ani aruncat de mamă de la balcon în Botoșani și-a revenit din comă)