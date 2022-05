Mioara Roman, de urgență la spital. Cum se simte mama Oanei Roman

Mioara Roman, fosta soție a lui Petre Roman, în vârstă de 82 de ani, se confruntă cu mai multe probleme de sănătate. Din păcate, aceasta a ajuns din nou pe mâna medicilor.

În urmă cu puțin timp, Oana Roman a anunțat că a dus-o pe mama ei la spital, pentru că nu se simțea bine. Mioara este ținută sub atenta supraveghere a medicilor și va face niște analize mai amănunțite.

„Azi, din păcate, a trebuit să o internez pe mama pentru niște analize mai amănunțite pentru că nu se simțea bine. Am venit la spitalul Colentina și cel puțin pe secția unde este mama sunt impresionată pozitiv de cum arată și cum este tot personalul. O surpriză plăcută. E greu să o aduc iar la spital pe mama, dar măcar știu că e pe mâini bune. Rugați-vă pentru sănătate, credeți-mă că e cea mai importantă. Nici eu nu am realizat pe deplin până nu m-am confruntat cu boala”, a scris Oana Roman pe contul său de Instagram.

Mioara Roman a mai fost internată în spital în luna decembrie a anului trecut, atunci când i s-au făcut mai multe analize.

Care este starea de sănătate a Mioarei Roman

Fosta soție a lui Petre Roman se află de ceva vreme internată la o clinică specializată, asta după ce a locuit o bună perioadă cu fiica ei.

”Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi, nu o recunoşti. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână! E greu, nu eşti pregătit!

Tata ştie, dar ce poate să facă? El m-a sunat foarte mult acum, m-a întrebat dacă vreau să mă ajute, să aibă o discuţie cu Marius. Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viaţa. Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, a mai povestit Oana, în urmă cu ceva timp, la Kanal D.