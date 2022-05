Mioara Roman, din nou internată! Oana, fiica ei, a vorbit despre starea sa de sănătate: ”Facem tot ce putem!”

Oana Roman a vorbit recent despre starea de sănătate a mamei sale. Vedeta a explicat cum stă, de fapt situația, după ce a primit câteva critici din partea fanilor. Internauţii au acuzat-o că ar fi abandonat-o pe cea care i-a dat viaţă într-un azil de bătrâni.

Pentru Oana Roman familia este pe primul loc. De când mama ei s-a îmbolnăvit, vedeta are grijă ca aceasta să fie îngrijită corespunzător de cei mai buni medici.

Oana Roman a dezvăluit recengt faptul că merge de două ori pe săptămâna să o viziteze pe cea care i-a dat viaţă. Mioara Roman care în prezent are 82 de ani, trăieşte de câţiva ani într-un azil, acolo unde medici calificaţi se ocupă de problemele cu care se confruntă.

Mai exact, mama Oanei Roman suferă de pareză la mâna dreaptă, pe care nu o mai poate folosi deloc. Ea a trebuit, astfel, să învețe cum să mănânce cu mâna stângă. În cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, vedeta a dat mai multe detalii despre acest subiect sensibil.

„Are destule probleme de sănătate. Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme are țin de partea neuronală. Îi afectează starea generală, nu mai e activă, conectată la toate lucrurile. Nu mai e așa rapidă în a înțelege. A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă. Are nevoie de îngrijiri speciale.

Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, a povestit Oana Roman la emisiune.

Cât plătește Oana Roman pentru cheltuielile de la azil

În ceea ce priveşte cheltuielile de întreţinere pe care le plăteşte la azil, vedeta a precizat că prețurile pornesc de la 3.500 de lei. Mai mult, Oana a dezvăluit faptul că Mioara Roman are propriul ei apartament.

„Pentru orice copil când trece prin asta e greu. Din păcate, viața nu stă pe loc. Ea a stat cu noi, doi ani.

Are nevoie de aceste îngrijiri, de acasă sunt greu de făcut. Nu îi creează ei acea stare de a se simți în plus. Practic stă în apartamentul ei.

Depinde de tipul de cameră, unde e mama prețurile pornesc de la 3.500 de lei pe lună. Mama are o pensie ok, ne descurcăm să plătim fără probleme”, a mai povestit vedeta la Pro TV.

