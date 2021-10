Mioveniul amenință cu retragerea din campionat după arbitrajul scandalos al brigăzii lui Bîrsan: „Niște derbedei!”

Arbitrajul scandalos al brigăzii conduse de bucureșteanul Marcel Bîrsan în partida FCSB – CS Mioveni, scor 3-0, a stârnit reacții dure din partea argeșenilor.

Primarul orașului CS Mioveni, Ion Georgescu, a avut o reacție dură la adresa LPF și CCA, amenințând cu retragerea echipei din campionat.

„Ăsta de la LPF (n.r. – președintele Gino Iorgulescu) și grecul (n.r. Kyros Vassaras, șeful CCA) nu înțeleg românește și nu știu nici fotbal! Niște derbedei, care și-au bătut joc de o echipă mai mică pentru a o menține pe Steaua (n.r. FCSB). Nu știu dacă Vassaras știe fotbal. România nu are un român care să facă delegările, am adus un grec! Niște derbedei! Ăsta de la LPF n-a comentat nimic. Miercuri vă anunțăm oficial dacă se retrage echipa din campionat! Am mai spus-o, dar acum chiar susțin retragerea ei. Întrebați-i și pe derbedeii ăștia din România ce se întâmplă. Trebuie să discut cu sponsorii și cu Consiliul Local, dar eu susțin retragerea lor. Derbedeul de la centru și tușierul au viciat rezultatul. Primul cartonaș galben al lui Buziuc nu a fost! Au rezolvat partea cu echilibrul, le era frică arbitrilor că nu va câștiga FCSB! Golul unu și golul doi au venit din două greșeli vizibile de arbitraj. Sunt curios dacă observatorul a văzut sau consemnat în foaie. Poate aflați dumneavoastră, presa, clubul nu o poate face. Foaia de arbitraj e un document secret, se deschide doar la CSAT, la Cotroceni. Arbitrii greșesc la toate partidele noastre, dar numai în defavoarea noastră și în momente cheie. Să le fie rușine tuturor derbedeilor din această seară, inclusiv șefilor lor! Bătaie de joc la adresa echipei și a celor care o susțin!”, a declarat primarul Mioveniului, Ion Georgescu, pentru GSP.ro.

În urma succesului, FCSB a urcat pe locul 2 în Liga 1 cu 24 de puncte în timp ce CS Mioveni a căzut pe locul 12 cu 11 puncte.