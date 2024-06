Mira a suferit o intervenție chirurgicală. Cum se simte artista acum: „În sfârșit o să...”

Mira și-a adunat curajul pentru a face față uneia dintre cele mai mari provocări din viața sa. Artista a suferit o intervenție chirurgicală și, recent, a împărtășit publicului cum se simte după operație. Iată ce a spus cântăreața!

Pe lângă activitatea sa intensă în mediul online, Mira își implică constant fanii în viața ei personală și profesională. Într-o postare recentă, artista a dezvăluit că a fost nevoită să se supună unei intervenții chirurgicale la nivelul ochilor. Această transparență față de comunitatea ei online le oferă ocazia acestora să fie alături de ea în momente atât de importante din viața sa.

Citește și: CRĂCIUN DEZASTRUOS PENTRU O CÂNTĂREAŢĂ DIN ROMÂNIA, PLECATĂ ÎN VACANŢĂ! CE A GĂSIT PE PAT, ÎN CAMERA SA

Dorind să renunțe la ochelarii de vedere, Mira a făcut un pas curajos și și-a încredințat sănătatea în mâinile profesioniștilor medicali. Deși recunoaște că a simțit teamă, artista a decis să facă față intervenției chirurgicale pentru a-și rezolva problemele de vedere.

„Se pun picături anestezice, deci nu simți nimic, nicio durere în timpul intervenției.(…) Procedura asta pe care eu am făcut-o se numește Smile Pro. Am făcut procedura asta și mi-am dorit foarte mult să o fac pentru că este cea mai puțin dureroasă, e mult spus, pentru că nu doare deloc. În timpul intervenției se simte ușoară presiune iar după ce m-am operat am simțit vreo jumătate de oră o usturime mică și un mic disconfort, după care nu am mai simțit nimic, am rămas așa doar cu ceață pe ochi câteva zile. Asta este tot.”, a mai transmis Mira.