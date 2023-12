Crăciun dezastruos pentru o cântăreaţă din România, plecată în vacanţă! Ce a găsit pe pat, în camera sa

Cu gândul să-și surprinsă partenerul de viață, o cântăreață din România i-a făcut acestuia un cadou inedit. Și anume, o vacanță pe un vas de croazieră. Dar lucrurile nu au stat așa cum s-au așteptat, luând decizia de a abandona călătoria. Dezamăgirea a fost mare de Crăciun pentru cei doi, iar pe internet a expus motivele. Vezi mai jos detaliile.

A dorit să îi facă o surpriză de proporții partenerului de viață, așa că a rezervat bilete pentru o croazieră inedită. Dar lucrurile nu au stat așa cum s-ar fi așteptat, plecând, însă, dezamăgiți de pe vasul de croazieră, mai devreme decât ar fi preconizat. În această situație s-au aflat artista Mira și Levi Elekes.

Pe rețelele de socializare, cântăreața își ține fanii la curent cu toate activitățile pe care le face. Postează fotografii și videoclipuri din locuri superbe, fiind bucuroasă că poate fi martoră la frumusețile naturii. Crăciunul acesta, și-a dorit să plece cu partenerul ei, Levi Elekes, într-o croazieră. Dar a fost dezamăgită de unul dintre cele mai importante aspecte pe care un turist trebuie să le găsească la o cazare. Și anume curățenia.

În primul rând, s-a arătat dezamăgită de condițiile sanitare din camera rezervată. Deși cadoul a fost de nota 10, nu avea de unde să știe că va găsi nereguli la cazare. Pentru a avea o vacanță reușită, cei doi au decis să părăsească ambarcațiunea. Au găsit pete de murdărie pe pat, dar și pe mochetă. De altfel, nu au fost încântați de mâncarea servită în croazieră.

„O să vă fac un room tour de pe croaziera de pe care o să coborâm. Nu o să stăm. Am făcut un cadou mișto. (…) Cazarea este foarte drăguță, foarte mișto. Să vă zic motivele pentru care am decis că cel mai bine ar fi să coborâm de pe croazieră dacă vrem să avem o vacanță reușită, să mâncăm și noi bine de sărbători, că sunt sărbătorile… Eu am crescut în curățenie, pentru mine curățenia este esențială. Aici lipsește curățenia. Am găsit două pete pe pat, și pe jos se vedea că mocheta e destul de murdară, miroase la baie, în fine. Mâncarea, la fel, nu vrea să mănânc mediocru. Aici nu că era mediocru. Am mers să mănânc o pizza, și se presupune că e croaziera italiană. A fost cea mai proastă pizza din viața mea”, a spus Mira.