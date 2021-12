Mira, incident teribil în casă. A fost la un pas de incendiu „Puteam să mor intoxicată”

Mira are o serie de întâmplări stranii în casa în care locuiește acum. În ultima vreme a pățit atât de multe lucruri periculoase încât artista se gândește să se mute de acolo.

Ultima experiență putea să-i fie fatală tinerei artiste. Aceasta s-a trezit dis-de-dimineață într-un nor de fum, în locuința ei. Un obiect în locuința ei începuse să ia foc, noroc că Mira s-a trezit la timp pentru a stinge totul.

Artista a povestit totul pe rețelele ei sociale, arătând imagini cu casa plină de funingine.

“Dacă vă povestesc ce am mai pățit și aseară o să-mi spuneți clar că trebuie să mă mut că nu am ce să fac cu casa asta. La ora 6 dimineața mă trezesc cu fum în cameră. Eu care auzisem între timp niște sunete, dar am crezut că sunt paranoică. Decid să cobor pentru că era clar că se întâmplă ceva grav, puteam să mor intoxicată.

Am dat drumul la geamuri, am aerisit, dar era fum de îl tăiai cu cuțitul. Funinginea a ajuns până la mansardă.”, a povestit Mira pe contul ei de TikTok.

Mira a dezvăluit și de la ce a pornit incendiul.

“Toată treaba este că am avut un ornament de Crăciun cu o lumânare și ornamentul acela avea brad, care între timp s-a ofilit. Am aprins lumânarea aseară și probabil că flacăra era foarte mică și am omis-o.

M-am pus la somn și la 6 dimineața m-am trezit cu fum în cameră și când am ajuns era arsă complet. Au rămas niște urme de arsură pe masă, dar putea fi ceva foarte grav. Am funingine peste tot. Aveți mare grijă la lumânări!”, a explicat artista pe contul ei de Instagram.

După acestă întâmplare, Mira a fost nevoită să facă curățenie în toată casa și să se asigure că nu există și alte pagube, în afară de cele pe care le-a observat deja. Cu siguranță, cântăreața și-a învățat lecția și oricât este de mare fană a lumânărilor, se va gândi de două ori înainte să le aprindă.