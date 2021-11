Mira, mesaj cu subînțeles pentru Mihai Bendeac după ce actorul a dezvăluit cum arată femeia perfectă în viziunea sa: ”Vorbeai despre mine. Eu m-am prins”

Mihai Bendeac a dezvăluit, recent, în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță cum ar trebui să arate femeia perfectă în viziunea sa. Iar… Mira a reacționat și i-a transmis actorului un mesaj cu subînțeles.

Fără doar și poate, Mihai Bendeac este unul dintre cei mai râvniți burlaci din România. Juratul de la ”iUmor” a fost mereu foarte discret în legătură cu viața lui personală, însă… recent, a dat din casă! Invitat în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță, Mihai Bendeac a mărturisit cum ar trebui să arate

”Minionă, voluptoasă, brunetă, și cu o putere uriașă de empatie, să fie umană în general”, a spus Mihai Bendeac. Descrierea pare să aibă legătură cu Mira, cea despre care actorul a mărturisit că nu îi este indiferentă. Fanii au bombardat-o cu întrebări pe artistă, iar Mira a făcut primele declarații despre o posibilă relație cu Mihai Bendeac. (CITEȘTE ȘI: MIHAI BENDEAC, OFERTAT DE PRO TV PENTRU ROMÂNII AU TALENT! JURATUL IUMOR DE LA ANTENA 1 A RECUNOSCUT TOT ÎN PODCAST-UL LUI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ)

Mesajul cu subînțeles și… bineînțeles, în spirit de glumă, a fost savurat de fani: ”Mihai, conform declarației tale din podcast, femeia ideală pentru tine trebuie să fie minionă. Normal, cum să fie altfel?! Spuneai că trebuie să fie o persoană foarte empatică. Înțelegi? Vorbeai despre mine. Eu m-am prins. Cum să cred eu vreo secundă că tu te-ai supăra pe mine real și că o să încetezi să mă mai iubești? Afurisit să fii tu! Măcar dacă te țineai de treaba asta cu lumânările. N-ai făcut nimic! De aia suntem aici. Păi eu să te cred că te-ai dus la Arsenie Boca ca să aprinzi lumânări pentru mine? Păi ce, eu-s fraieră?”, a spus Mira pe pagina personală de Instagram.

Mira s-a despărțit de iubitul ei, Andrei

Andrei, tânărul care i-a furat inima, părea să fie sufletul-pereche al cântăreței care a cunoscut celebritatea după participarea la show-ul ”Vocea României”. În urmă cu ceva timp, în platoul unei emisiuni TV, Mira a făcut mărturisiri legate de relația ei.

Artista a dezvăluit faptul că ea și iubitul ei au fost, la început, prieteni buni. Ulterior, cei doi și-au dat seama că au sentimente mai puternice unul față de altul și au decis să dea o șansă poveștii lor de dragoste. (VEZI ȘI: MIRA ȘI MARIO FRESH, SURPRINŞI ÎN IPOSTAZE TANDRE. CEI DOI ARTIŞTI S-AU SĂRUTAT, IAR IMAGINEA A DEVENIT VIRALĂ)

”Mai întâi am fost prieteni foarte buni și după care… știi cum e când cei mai buni prieteni se iubesc și… Nici noi nu ne-am dat seama că s-a întâmplat (n.r. relația), mai ales că s-a întâmplat după ce ne-am cunoscut. Au trecut ceva luni”, mărturisea Mira. Din păcate, însă, recent cei doi au decis să meargă pe drumuri separate.

”A venit momentul să vă zic că da, ne-am despărțit. Cum cel mai probabil ați și bănuit. A venit momentul să fac videoul acesta pentru că era clar și evident că nu mai puteam să o ducem așa la nesfârșit cu ignoranța asta din partea mea pentru întrebările voastre. N-aș fi vrut să răspund. Era o zonă de ceață și pentru noi. Nu știam exact, cum se întâmplă și de obicei când oamenii se despart, nu știu dacă e gata, definitiv, te apucă gândurile…

Nu am mai experimentat nicio situație de genul acesta, pentru că nu m-am mai afișat cu nimeni până acum(…) Nici pe voi nu ar trebui să vă prea intereseze. Ne-am despărțit foarte prietenește. Am decis că nu mai rezonăm. Am rezonat până într-un punct. Nu e nicio problemă. Țin la el cum și el poate ține la mine, am petrecut aproape doi ani împreună”, a spus Mira într-un video.