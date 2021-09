Mira și iubitul ei s-au despărțit: ”Era o zonă de ceață și pentru noi”

Mira și Andrei au format un cuplu mai mult de doi ani, iar mulți dintre admiratori se așteptau chiar să facă un alt pas în relația lor. Însă, acum, cântăreața confirmă zvonurile care au apărut în ultima perioadă: Mira și partenerul ei s-au despărțit.

În ultima perioadă au apărut zvonuri conform cărora Mira și partenerul ei sunt despărțiți. Pe rețelele de socializare, artista a confirmat acest lucru. În cadrul unui videoclip pe platforma Tik Tok, Mira a confirmat separarea de iubitul ei, Andrei.

”A venit momentul să vă zic că da, ne-am despărțit. Cum cel mai probabil ați și bănuit. A venit momentul să fac videoul acesta pentru că era clar și evident că nu mai puteam să o ducem așa la nesfârșit cu ignoranța asta din partea mea pentru întrebările voastre. N-aș fi vrut să răspund. Era o zonă de ceață și pentru noi. Nu știam exact, cum se întâmplă și de obicei când oamenii se despart, nu știu dacă e gata, definitiv, te apucă gândurile… Nu am mai experimentat nicio situație de genul acesta, pentru că nu m-am mai afișat cu nimeni până acum”, a spus Mira în cadrul unui videoclip.

Cântăreața a continuat seria destăinuirilor: ”Nici pe voi nu ar trebui să vă prea intereseze. Ne-am despărțit foarte prietenește. Am decis că nu mai rezonăm. Am rezonat până într-un punct. Nu e nicio problemă. Țin la el cum și el poate ține la mine, am petrecut aproape doi ani împreună”.

„Mai întâi am fost prieteni foarte buni”

În urmă cu ceva timp, în platoul unei emisiuni TV, Mira a făcut mărturisiri legate de relația pe care o are cu Andrei. Artista a dezvăluit faptul că ea și iubitul ei au fost, la început, prieteni buni. Ulterior, cei doi și-au dat seama că au sentimente mai puternice unul față de altul și au decis să dea o șansă poveștii lor de dragoste.

”Mai întâi am fost prieteni foarte buni și după care… știi cum e când cei mai buni prieteni se iubesc și… Nici noi nu ne-am dat seama că s-a întâmplat (n.r. relația), mai ales că s-a întâmplat după ce ne-am cunoscut. Au trecut ceva luni”, mărturisea Mira.

Sursă foto: capturi video Tik Tok