Mircea Badea, mesaj despre Mihai Bendeac. S-au certat urât în urmă cu cațiva ani

În urma polemicilor iscate la Premiile Gopo, acolo unde manelistul Dan Bursuc și formația lui au cântat o manea, Mircea Badea a ținut să-l ironizeze pe cel mai aprig ”contestatar” al acestui moment, Mihai Mărgineanu, făcând referire însă la cariera lui Mihai Bendeac.

Mircea Badea susține că nu înțelege reacția lui Mihai Mărgineanu referitoare la manelele de pe scena Teatrului Național. Realizatorul Antena 3 a ținut să compare cariera lui Mihai Bendeac, care a jucat și în roluri importante, cu cea a lui Mihai Mărgineanu, despre care spune că nu are realizări notabile.

„Băi, deci, eşti nebun? Acum realizez şi eu că Mărgineanu este forţă. Bă tăticule, poate am lipsit eu la prestaţia artistică. Băi, ai jucat cumva în „Richard al III-lea” şi am lipsit eu de la reprezentaţie? Nu că, uite, Bendeac zice că el a jucat „Richard al III-lea”. Nu am văzut, cred, dar totuşi de la „Richard al III-lea” la „Băieţi de oraş” e o trecere destul de abruptă, dar e o trecere totuşi. Da, Mărgineanu, zi tu, ai jucat cumva asta? Nu că, Richard al III-lea e tare rău. Ai văzut ce harneală avea Richard al III-lea? ce zicea? harneală. A scris-o Shakespeare„, a spus Mircea Badea.

Marţi seară, în cadrul Galei Premiilor Gopo, a fost prezentat un moment în care trupa lui Dan Bursuc, Kana Jambe, a cântat manele.

Înaintea momentului trupei, a fost proiectat un sketch în care a fost parodiat filmul „Bohemian Rhapsody”. Prezența pe scenă a formației Kana Jambe a stârnit nemulțumiri, unele fiind exprimate pe rețelele de socializare. Organizatorii au precizat că şi-au dorit ca Gala din 2019 să reprezinte o pledoarie pentru diversitate, acceptare şi toleranţă.