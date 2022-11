Mircea Bravo spune care este rețeta succesului său: ”E atât de simplu!”

Invitat în cadrul podcastului ”Fain & Simplu”, Mircea Bravo (33 de ani) a dezvăluit cum a reușit el să atingă culmile succesului. Modul în care a făcut-o este extrem de simplu și rapid. Iată ce a povestit vloggerul.

Originar din Beclean, județul Bistrița-Năsăud, Mircea Bravo a terminat Facultatea de Drept din Cluj, însă nu a intrat în Barou, să profeseze ca avocat. Tânărul s-a dedicat comediei pe Internet și a ajuns faimos peste noapte.

Cum a câștigat Mircea Bravo 10.000 de euro în doar 28 de zile

Recent, a fost invitatul lui Mihai Morar în podcastul de ep Youtube Fain & Simplu, acolo unde bistrițeanul a povestit despre faptul că el, cu ajutorul legii atracției, a reușit să strângă în doar 28 de zile suma de 10.000 de euro.

Mircea Bravo: ”În 2016, pe la mijlocul anului, nu făceam bani! Și în cartea respectivă zicea foarte simplu: `În momentul în care tu ești recunoscător pentru ce ai într-un anumit domeniu, primești mai mult`. E atât de simplu!

Și am zis: Bun! Eu sunt un om practic, hai să fac chestia asta, fără ipocrizie, pentru bani! Și am început, în fiecare zi, timp de 28 de zile să-mi scriu zece motive pentru care sunt recunoscător. Și făcând chestia asta în fiecare zi, pot spune că în ziua 28, am ajuns și încasasem noi în firmă 10.000 de euro, care pentru noi erau enorm de mult.

Mihai Morar: ”Pe bune?!”

Mircea Bravo: ”Da! Secretul este să nu fii disperat să primești asta, să nu ai energia aia greoaie de: ”Îmi trebuie”. Și în momentul în care ești mulțumit cu ce ai sau deja te simți bine fără să ai chestia respectivă, atunci nu îți mai trebuie și atunci vine natural”, a fost doar o parte din întregul dialog purtat între vloggerul Mircea Bravo și omul de radio Mihai Morar.

