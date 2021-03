Mircea Cărtărescu, scriitorul care se bucură de un succes literar incontestabil, reușește să îmbine cu succes pasiunea pentru scris cu viața de familie. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini inedite cu românul care a fost nominalizat la premiul Nobel pentru literatură.

Zilele trecute, CANCAN.RO l-a întâlnit pe Mircea Cărtărescu într-un centru comercial din zona Pipera, acolo unde scriitorul de Nobel a ieșit la shopping alături de mama sa.

Cu toate că mulți ar fi tentați, poate, să creadă că Mircea Cărtărescu trăiește într-o ”bulă”, scriitorul pare să îmbine natural pasiunea pentru scris cu viața de familie și se arată foarte atent la nevoile celor dragi.

Împreună cu mama sa, românul care, nu mai departe de anul trecut, a fost nominalizat la premiul Nobel pentru literatură s-a perindat printre rafturile magazinelor. În scurt timp au reușit, mamă și fiu, să încarce două coșuri de cumpărături. După ce și-au luat cele trebuincioase, Mircea Cărtărescu și mama lui s-au îndreptat către mașina din parcare, acolo unde celebrul scriitor a aranjat tacticos sacoșele în portbagaj.

Au returnat cărucioarele de cumpărături, s-au urcat în mașină și, în scurtă vreme, și-au pierdut urma în trafic. (NU RATA: ROMÂNUL NOMINALIZAT LA NOBEL A IEȘIT “UNDERCOVER” LA CUMPĂRĂTURI, ALĂTURI DE SOȚIE)

Cine este Mircea Cărtărescu

Mircea Cărtărescu este considerat un teoretician important al postmodernismului românesc și un autor contemporan de succes, apreciat atât în țară, cât și în străinătate. Într-un interviu realizat de Marius Chivu, scriitorul Gheorghe Crăciun consideră că: „La Mircea Cărtărescu noutatea de viziune e evidentă. Corpul e reprezentat de el ca o mașină vie, mecanică, producătoare de halucinații, fantasme și care se instituie de multe ori ca o prezență tutelară a oricărui tip de viziune despre obiecte, lucruri, acte imaginare…”

Este un prozator și romancier care practică speciile literaturii fantastice în volumul Visul (reluat într-o formă ușor diferită sub titlul Nostalgia). Trilogia romanescă Orbitor are forma unui fluture și conține trei volume, Aripa stângă, Corpul și Aripa dreaptă, ultimul fiind editat în 2007. Cartea a fost scrisă sub influența lecturii romanelor lui Thomas Pynchon, influență recunoscută deschis de autor în interviurile sale. Operele sale au fost traduse în limbile engleză, italiană, franceză, spaniolă, poloneză, suedeză, bulgară, maghiară etc. (CITEȘTE ȘI: CEL MAI ÎN VOGĂ SCRIITOR ROMÂN A LUAT PRÂNZUL LA MALL CU… GÂNDURILE LUI + BEREA CORESPUNZĂTOARE!)

Mircea Cărtărescu – unul dintre cei mai apreciaţi scriitori contemporani – s-a născut la 1 iunie 1956, în București. Este poet, prozator, critic literar și publicist. Un proiect unic în felul său este Levantul, o epopee eroicomică, dar și un periplu prin istoria literaturii române. Trebuie amintit că procedeul respectiv a fost utilizat și de scriitorul irlandez James Joyce – în capitolul intitulat Boii soarelui – în romanul Ulise. Cărţile lui Cărtărescu sunt printre cele mai cumpărate volume de către români, iar scriitorul este, de ani buni, nominalizarea Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România (USR) pentru Premiul Nobel.

Mircea Cărtărescu: ”Am moștenit un fel de autism social”

Mircea Cărtărescu a recunoscut – pe pagina sa de socializare – că a moştenit „un fel de autism social” de la tatăl său. „Am moştenit de la el (n.red. – de la tată) un fel de autism social, tendinţa de-a rămâne cu ochii în gol, izolarea de oameni şi lucruri”, a scris Mircea Cărtărescu la un moment dat.

Celebrul scriitor român este căsătorit cu poeta Ioana Nicolaie. Mircea și Ioana s-au cunoscut în anii ’90, atunci când fiecare avea un alt partener. Frecventau același cenaclu, povestește Ioana, iar ea și colegii ei îi citiseră deja cărțile.

„Mircea n-a fost niciodată profesorul meu, dar ne cunoşteam, fireşte, foarte bine, fiindcă mergeam la acelaşi cenaclu. Uneori, după cenaclu, mergeam spre casă împreună, cu troleibuzul, fiindcă el stătea în Colentina, iar eu în Fundeni. Şi eu, şi colegii mei, îi citiserăm cărţile, îl admiram enorm şi îl consideram un model.

Dar nu eram în niciun caz îndrăgostită de el. Asta s-a întâmplat brusc, la sfârşitul facultăţii. Era căsătorit încă şi eu eram într-o altă relaţie, când s-au creat, pur şi simplu, nişte breşe în vieţile noastre”, povestea Ioana Nicolaie cum a ajuns să trăiască o poveste de dragoste cu autorul romanului „Orbitor”. În 2000, Mircea Cărtărescu a primit o bursă importantă în Germania, iar Ioana Nicolaie a mers cu scriitorul în Berlin.

Scriitorii Mircea Cărtărescu (64 de ani) şi Ioana Nicolaie (46 de ani) s-au căsătorit religios în vara anului trecut, în plină pandemie, la Sângeorz-Băi, după 22 de ani de viaţă împreună. Cei doi scriitori au împreună un fiu, pe Gabriel.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.