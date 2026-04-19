Mircea Dinescu, mărturii despre mâna criminală care i-a incendiat casa: ”Acolo nu aveam niciun paznic”

Casa din lemn a scriitorului Mircea Dinescu, din județul Dolj, a fost incendiată. Locuința acestuia a ars din temelii, iar acum oamenii legii au demarat o anchetă. În urma celor întâmplate, Mircea Dinescu face noi declarații. Cine sunt cei pe care îi bănuiește că i-au provocat paguba. Scriitorul era plecat în străinătate când incidentul a avut loc.

Incidentul din comuna Cetate, județul Dolj, a avut loc în urmă cu două săptămâni. Iar pagubele sunt considerabile. Casa din lemn a scriitorului a ars în întregime. În urma celor întâmplate, Mircea Dinescu a depus o plângere la Parchet, prejudiciul estimat fiind de circa 100.000 de euro.

Mircea Dinescu, noi declarații despre incidentul de la Cetate

Atunci când s-a întors din străinătate, Mircea Dinescu și-a găsit casa de lemn din comuna Cetate făcută scrum. Se pare că niște indivizi i-au pus gând rău, iar locuința s-a a fost complet distrusă. Casa era din lemn și nu era încă terminată, așa că nu era nici asigurată.

Mircea Dinescu bănuiește cine sunt cei care i-au provocat paguba. Potrivit declarațiilor făcute de acesta ar fi vorba de niște indivizi care mai au antecedente. Acum scriitorul așteaptă ca oamenii legii să îi găsească pe făptași.

„Era o casă de lemn, așezată în vie, pe care nu o terminasem, și care nu era nici asigurată. Poate ar fi unii care se bucură de nenorocirile poetului. Străbunica mea a zis că omul fără dușmani e ca o casă fără proptele. Și o salut de aici, din rezervația de îngeri, pe străbunica mea, care era foarte credincioasă. Există supoziția, pentru că eu am făcut, când m-am întors din străinătate, am făcut reclamație la poliție. Și ideea ar fi că ăștia au furat scândurile alea, pentru că acolo nu aveam niciun paznic. Fiindcă, în general, când se fură, se fură și mână-n mână cu paznicii. Odată am avut un pește aici, în spatele casei, un somn viu, în fine, acum vreo 15 ani. Și am vrut să zic de Paște o să-l scot cu plasa. Când l-am scos, s-a evaporat. Paznicii împreună îl ciordiseră. I-am dat afară și acum am 14 câini. Era o casă de lemn, în care încă nu locuisem. (…) Băi, eu nu sunt rău la pagubă, dar un soi de lehamite te apucă câteodată. În țara asta nu-i respect pentru nimeni care construiește ceva. Eu un respect pentru ăia care fură mult și ăia sunt idolii. Există niște bănuiți aici, niște inși care au mai dat foc pe la Nețoiu, unde și-a făcut el o fermă de vaci. Au mai ciordit de pe la alții. (…) Sportul național, furăciunea”, a declarat Mircea Dinescu.

