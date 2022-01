Mircea Eremia și-a schimbat stilul muzical. “Este revenirea mea supremă” Cu ce artiști a colaborat și ce cântă în prezent

Mircea Eremia și-a schimbat stilul muzical și este convins că este pe drumul cel bun. Revine cu o piesă – “9 vieți” – cu care este convins că va rupe trendingul.

Fratele artistei Alina Eremia a adoptat stilul balcanic, colaborând cu artiști cunoscuți pentru a lansa melodia “9 vieți”. Mircea consideră fuziunea pe care a făcut-o drept revenirea sa supremă în lumea muzicală.

“Am lucrat cu Any1&ParkPlaceProduction, cu Andy mă știu de ceva vreme, am avut plăcerea să lucrăm mai multe piese împreună. Am avut plăcerea să mă cunosc și cu Ovidiu (Park Place), cu care am lucrat cu mare drag și sper să facem treburi bune și frumoase împreună. De altfel, și eu sunt ca și ei un creator de muzică, și împreună când petrecem timp la studio pot spune că ies lucruri de calitate. Pentru mine este un stil nou, nu a fost greu să cânt așa, iubesc acest stil balcanic.

(VEZI AICI: MIRCEA EREMIA, CONDAMNAT PENAL! FRATELE ALINEI EREMIA, PRINS SUB INFLUENŢA DROGURILOR ÎN MOD REPETAT)

Această fuziune am făcut-o pentru că mi-a plăcut stilul muzical și mi-ar plăcea să spun că este revenirea mea supremă. Industria muzicală din România s-a cam schimbat și încerc să fac parte și eu din ea și să îmi iasă această fuzine cât mai bine și cât mai închegată, să fiu la nivelul așteptărilor”, a spus Mircea Eremia, potrivit click.ro.

Mircea Eremia și-a schimbat stilul muzical. “Cât mai multe piese de calitate”

Totodată, Mircea Eremia a precizat că a fost o onoare pentru el să colaboreze cu regizorul Claudiu Stan pentru videoclipul piesei “9 vieți”.

“Am schimbat două ținute și am filmat câteva ore, având în vedere că suntem profesioniști. Am avut o chimie în platoul de filmare împreună cu partenera din videoclip”, a povestit Mircea Eremia.

(NU RATA: MIRCEA: “NU ÎMI ESTE FRICĂ DE NIMENI!” FRATELE ALINEI EREMIA LASĂ MUZICA PENTRU A LUPTA ÎN GALE?)

Artistul este mândru că melodia este apreciată de cei din familia lui, în special de Alina Eremia, sora sa. Mircea promite că acesta este doar începutul.

“Vreau să lucrăm împreună la cât mai multă muzică, să fie cât mai multe piese de calitate!”, a mai spus artistul.