Mircea Eremia, condamnat penal! Fratele Alinei Eremia, prins sub influenţa drogurilor în mod repetat

Mircea Eremia, probleme serioase cu legea! Artistul îşi ispăşeşte pedeapsa în urma unui ultraj care s-a produs după ce artistul a consumat substanţe interzise. Iată ce au decis autorităţile.

Mircea Eremia este unul dintre artiştii din noua generaţie extrem de apreciaţi de public. Tânărul a dispărut de o bună perioadă de timp din lumina reflectoarelor, iar recent s-a aflat motivul.

Se pare că artistul este implicat într-un scandal de proporţii care s-a finalizat la tribunal. Acesta este acuzat de ultraj pe fondul consumului de droguri, consum pe care l-ar fi practicat de ani de zile în mod excesiv.

Ce au decis autorităţile

„Tip solutie: Condamnare cu acord de recunoaştere

Solutia pe scurt: În temeiul art. 485 alin. (1) lit. a) C.proc.pen., admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea cu inculpatul Eremia Mircea, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de ultraj, prevăzută de art. 257 alin. 1 şi 4 C. pen, rap. la art. 193 alin. 1 C. pen. şi tulburare a ordinii şi liniştii publice, prev. de art 371 C pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în dosarul penal nr. 5381/P/2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea. În temeiul art. 257 alin. (1) şi (4) C. pen. rap. la art. 193 alin. 1 C. pen., raportat la art. 91 C. pen. şi cu aplicarea art. 480 alin. (4) C. proc. pen., condamnă pe inculpatul Eremia Mircea la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvâişirea infracţiunii de ultraj. În temeiul art. 371 C. pen. rap. la art. 396 C. proc. pen. şi cu aplicarea art. 480 alin. (4) C. proc. pen., condamnă pe inculpatul Eremia Mircea, la pedeapsa amenzii de 4000 de lei, constând în 100 de zile-amendă la valoarea de 40 de lei a unei zile-amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare a ordinii şi linişjii publice. În baza art. 39 alin. 1 lit. d Cod penal, contopeşte pedepsele, respectiv aplică pedeapsa închisorii de 6 luni, la care adaugă pedeapsa amenzii de 4000 de lei, urmând ca inculpatul să execute 6 luni închisoare şi 4000 de lei amendă penală. În temeiul art. 91 alin. (1), (2) şi (3) C. pen., dispune suspendarea executării pedepsei de 6 luni închisoare, stabilite în sarcina inculpatului, pe un termen de supraveghere de 2 ani, termen stabilit în condiţiile art. 92 alin. (1) C. pen. În temeiul art. 93 alin. (1) C. pen., pune în vedere inculpatului Eremia Mircea să respecte următoarele măsuri de supraveghere pe durata termenului de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea acestuia;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă

În baza art. 94 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c) – e) C.pen. se comunică Serviciului de Probaţiune Ilfov. În temeiul art. 93 alin. (2) C. pen., pune în vedere inculpatului Eremia Mircea să execute obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate: În temeiul art. 93 alin. (3) C. pen., impune inculpatului Eremia Mircea să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 60 de zile în cadrul Primăriei Oraşului Buftea, jud. Ilfov sau în cadrul Primăriei Oraşului Chitila, jud. Ilfov. În temeiul art. 91 alin. (4) C. pen. şi art. 404 alin. (2) C. proc. pen., atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi neexecutării obligaţiilor stabilite în sarcina sa, precum şi ale săvârşirii de noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere de 2 ani. În temeiul art. 91 alin. (1) şi (3) C. pen. rap. la Decizia nr. 4/2020 a ÎCCJ RIL, amenda penală se execută, chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supravgehere. Aduce la cunoştiinţa inculpatului că, potrivit art. 22 alin.l din Lg.253/2013 are obligaţia să achite integral amenda stabilită în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi să comunice judecătorului delegat cu executarea dovada plăţii in termen de 15 zile de la efectuarea acesteia. Atrage atenţia inculpatului că potrivit art. 63 alin.l C.pen. neexecutarea, cu rea-credinţă a pedepsei amenzii, în tot sau în parte atrage înlocuirea acesteia cu un număr corespunzător de zile cu închisoarea. În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 5.02.2021.”, se arată în hotărârea autorităţilor.

Sursă foto: capturi, Instagram