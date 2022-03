Mircea Lucescu n-are niciun stres! Războiul din Ucraina i-a blocat milioane de dolari, dar antrenorul român e relaxat. Recuperează banii?

Mircea Lucescu a trecut prin clipe grele în Ucraina, după invazia trupelor rusești. A spus, inițial, că va rămâne alături de jucătorii lui de la Dinamo Kiev, dar situația a degenerat, astfel că a făcut drumul, anevoios, spre casă. Acum e în București, dar cu gândul la vecinii ucraineni, care suferă. Mai are o problemă, conturile lui din Ucraina sunt blocate. Și are mulți dolari acolo! Milioane! Pare totuși că nu îl apasă atât de mult acest aspect. CANCAN.RO are imaginile, în exclusivitate.

Mircea Lucescu respiră aerul țării natale. Antrenorul lui Dinamo Kiev a revenit în România, după un drum de 24 de ore, în care a întâmpinat reale probleme. Acum, e în siguranță și-și face planurile. Se întâlnește și cu prieteni buni, cărora le povestește din experiența lui pe tărâm ucrainean. CANCAN.RO l-a surprins pe Il Luce în Pipera, la o discuție cu amicii, curioși din cale afară. Deși are conturile din Ucraina blocate, antrenorul de 76 de ani nu disperă!

Sigur, celebrul Lucescu în mijlocul lor e mare lucru, moment de mândrie, mai ales că tehnicianul s-a purtat jovial. Il Luce avea, însă, și alte treburi, așa că i-a salutat respectuos, apoi a urcat în mașina care-l aștepta. Șoferul său a fost la volan, iar accelarația s-a ținut turată până la următoarea destinație a antrenorului de la Dinamo Kiev. Și tot într-o mare de oameni a ajuns, care l-au recunoscut imediat.

Mircea Lucescu are milioane de euro blocate în Ucraina!

Mircea Lucescu avea să plece din capitala Kiev, după invazia trupelor rusești în Ucraina, deși, inițial, rămăsese alături de echipa pe care o antrenează. Revenit în România, Il Luce speră ca războiul să se încheie cât mai repede, iar el să revină la Dinamo Kiev. Tehnicianul are, însă, mari probleme financiare, odată cu ecaladarea conflictului din țara vecină, care curmă, zilnic, zeci de vieți. Se pare că are în conturile din băncile ucrainene peste cinci milioane de dolari blocate. Primii bani pierduți peste graniță au fost în perioada în care Mircea o antrena pe Șahtior Donețk. Și atunci conflictul din zonă a mutat echipa la Kiev, iar Il Luce a avut probleme cu retras sumele mari de bani. Acum, cu războiul pornit de Rusia, aceste probleme au devenit și mai mari, iar alte sume de bani primite de la Dinamo Kiev (n.r. actuala echipă a lui Lucescu) au fost blocate.

Concret, guvernul a impus mai multe restricții, printre acestea fiind și cea care limitează o persoană să scoată mai mult de 500.000 de dolari într-un singur an din conturi.

Sursele CANCAN.RO susțin că patronul lui Dinamo Kiev, Igor Surkis, i-ar promis lui Lucescu că se va folosi de influența pe care o are pentru a-i recupera toți banii de la Donețk. Până să se întâmple acest lucru a izbucnit conflictul armat cu Rusia, iar lucrurile au fost puse pe hold.

Mircea Lucescu a adunat o impresionantă avere după 11 ani la Șahtior Donețk, plătit fiind regește de Rinat Ahmetov. Trecerea la rivala Dinamo Kiev a însemnat pentru antrenor un salariu anual de peste 2 milioane de euro pe an. Doar că războiul i-a dat planurile peste cap.

Mircea Lucescu, momente grele pe drumul spre România

Invazia rușilor l-a prins pe Mircea Lucescu la 20 de kilometri de Kiev. Era în cantonamentul campioanei Ucrainei. Il Luce avea să ajungă, totuși, în România după 24 de ore de călătorie periculoasă cu mașina. Avea să dezvăluie calvarul prin care a trecut. ”Am plecat noaptea, iar în primii 100 de kilometri parcurși nu am depășit viteza de 20 de kilometri pe oră. Obiectivul era să ajungem la granița cu Moldova. Acolo am găsit o coadă de cinci kilometri. Am stat în mașină aproape o zi pentru a parcurge 500 de kilometri, dar a fost singura modalitate prin care să evităm riscurile.

Sunt cu mintea și inima alături de cei din Kiev, alături de jucătorii mei. Știu că cei de la Șahtior au încercat să plece din Ucraina cu un tren spre Polonia, dar n-au reușit. Eu am fost mai norocos, însă sunt alături de ei”, le-a povestit Mircea Lucescu italienilor de la Brescia Oggi.

