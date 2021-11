Mircea Lucescu, precaut înaintea disputei cu „extratereștrii”: „Barcelona rămâne Barcelona!”

Mircea Lucescu, antrenorul principal al formației Dinamo Kiev, s-a arătat încrezător într-un rezultat pozitiv în duelul cu Barcelona, pe care elevii sîi îl vor susține astăzi de la ora 22:00 în cadrul rundei a IV-a a Grupei E din Champions League.

„Mai e cineva care să aibă nevoie de o motivaţie în plus când joacă împotriva Barcelonei? Unii vor spune că un jucător de la Barca sau altul nu va juca în meciul de la Kiev, dar Barcelona rămâne Barcelona. Noi nu avem jucători pe care s-a plătit un miliard de euro, dar ei au. Dinamo are, totuşi, jucători buni şi vom vedea acest lucru. Referitor la adversar, nu văd schimbări până acum. Nu au reuşit să câştige cu Alaves. Din nefericire pentru Sergi Barjuan, unii dintre jucători au probleme de sănătate. E destul de dificil să schimbi ceva în doar trei zile, în plus, nu era pregătit pentru acest pas”, a declarat Mircea Lucescu înaintea meciului de la Kiev.

Situația în această grupă după trei etape stă în felul următor: lider este Bayern cu 9 puncte, bavarezii făcându-și deja planurile pentru optimi, în timp ce pentru locul 2 lupta să dă între celelalte trei echipe, Benfica (4 puncte), Barcelona (3 puncte) și Dinamo Kiev (1 punct).

Partida de la Kiev va fi arbitrată de românul Ovidiu Hațegan. Arădeanul s-a dovedit a fi cu noroc până în prezent pentru Barcelona, care nu a pierdut niciodată când a fost oficiată de acesta, în cele patru jocuri cu românul la centru, spaniolii având un golaveraj de 10-0.

Echipe probabile Dinamo Kiev – Barcelona:

Dinamo Kiev: Boyko – Karavaev, Shabanov, Zabarnyi, Kedziora – Sydorchuk, Shaparenko – Buyalskiy, Tsygankov, de Pena – Shkurin;

Barcelona: ter Stegen – Alba, Garcia, Lenglet, Mingueza – Busquets, Gonzalez, Gavi – Dest, Coutinho, Depay.