Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef: „Nevasta lui Smiley (că altfel nu pot să-i spun) a dat cu mucii direct în dulceața de cireșe”

Ediția specială MasterChef dedicată lui Florin Piersic a stârnit numeroase reacții în mediul online, însă una dintre cele mai dure a venit din partea jurnalistului Mircea N. Stoian.

Acesta a criticat-o public pe Gina Pistol, după un moment difuzat în cadrul emisiunii de la Pro TV, considerând că prezentatoarea a făcut o confuzie nefericită atunci când a vorbit despre un „toast” dedicat marelui actor.

Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol

Într-o postare publicată pe Facebook imediat după difuzarea emisiunii, jurnalistul a folosit un ton extrem de acid și a lansat mai multe ironii la adresa vedetei.

„Acum câteva minute, la MasterChef, Gina, adică nevasta lui Smiley, că altfel nu pot să-i spun, a dat cu mucii direct în dulceața de cireșe și a zis că trebuie să ținem un toast pentru Florin Piersic. În mintea ei de găină, „toast” în sensul de pâine prăjită se suprapune cu „toast” în sensul de discurs sau urare rostită înainte de a bea. Se scriu la fel, dar au sensuri diferite. Halal MasterChef! În plus, l-au chinuit pe săracul Florin Piersic la masă și pe Dorel Vișan, în loc să-i lase în sosul lor și să-și rumege bătrânețea în liniște.”, a scris Mircea N. Stoian pe Facebook.

Comentariul vine după una dintre cele mai emoționante ediții ale sezonului. Pro TV a anunțat anterior că episodul din 13 octombrie reprezintă un omagiu adus lui Florin Piersic, actorul care a marcat generații întregi prin rolurile sale din film și teatru.

Concurenții au avut misiunea de a găti pentru actor și pentru invitații săi, într-o ediție filmată la Rimetea, în județul Alba.

Florin Piersic, invitat special la MasterChef

În timpul emisiunii, Gina Pistol le-a transmis concurenților că urmează să gătească pentru marele actor și apropiații săi, în cadrul unui episod dedicat în totalitate acestuia. Cei trei jurați, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, nu și-au ascuns emoțiile la întâlnirea cu actorul.

Unul dintre cele mai comentate momente ale serii a fost surpriza pregătită pentru Florin Piersic. Actorul a descoperit în timpul degustării că la masa sa urma să se așeze fiul său, Daniel, venit special din Austria. Momentul a fost prezentat chiar de Gina Pistol, iar reacția actorului a fost una plină de emoție.

La aceeași masă s-a aflat și Dorel Vișan, unul dintre actorii emblematici ai cinematografiei românești. Cei doi artiști au depănat amintiri și au fost în centrul unei ediții speciale care a reunit nume importante ale scenei românești.

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