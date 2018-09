Mirel Rădoi: „Am băieți de nota 10!”

Selecționerul reperezentativei de tineret a României, Mirel Rădoi, a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătroilor la finalul partidei pe care echipa națională under 21 a câștigat-o la Ovidiu cu Bosnia.

„Le-am spus că nu discutăm despre următoarea campanie. Am reuşit să câştig aceste două meciuri. Îi mulţumim fostului staff şi lui Cosmin Contra, care ne-a înţeles şi ne-a lăsat mai mulţi jucători. Ei au înţeles ce înseamnă tricoul naţioanalei. Mă bucur pentru ei. Am văzut determinare. E una dintre cele mai talentate generaţii, dar ei au înţeles că le trebuie unitate. Eu cred că au arătat ceea ce nouă în ultimii ani ne-a lipsit. Am avut discuţii cu ei, la noi, cel mai mic pas te face să te împiedici. Le dau tuturor nota 10. Suntem pe primul loc, dar trebuie să arătăm că merităm să fim acolo. Vreau o victorie cu Ţara Galilor. Teama de succes are un efect negativ în fotbalul românesc şi această calificare pe care o vom obţine va fi un exemplu. Mi-a fost frică să nu se relaxeze jucătorii. Mi-a fost frică să nu clacăm. Am avut emoţii pe bancă. Prezenţa lui Contra, care ne-a felicitat după meciul cu Portugalia şi ne-a încurajat înaintea partidei de azi, a contat pentru ei”, a declarat Mirel Rădoi, la conferinţa de presă.

România a învins Bosnia-Herţegovina cu 2-0 şi a egalat-o la puncte în clasament, ambele având acum 18 puncte.

„Tricolorii mici” mai au de disputat două partide, pe teren propriu, cu Ţara Galilor (13 octombrie) şi Liechtenstein (17 octombrie) şi trebuie să obţină minim patru puncte pentru a se califica la turneul final după o pauză de două decenii.

La turneul final se califică direct doar prima clasată în grupă. Cele mai bune patru din nouă ocupante ale locurilor secunde vor disputa un play-off în dublă manşă pentru a stabili ultimele două selecţionate care merg la Euro.