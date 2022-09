Mirel Rădoi, după victoria cu FCSB: „Nu pot să mă bucur foarte tare!”

Mirel Rădoi, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova, a arătat echilibru la finalul partidei câștigate de elevii săi cu FCSB, scor 2-1.

Tehnicianul a explicat că nu s-a putut bucura foarte mult pentru victorie, din cauza relației apropiate pe care o are atât cu patronul lui FCSB, Gigi Becali cât și cu Nicolae Dică, antrenorul „roș-albaștrilor”.

„Cred că diferența putea fi mai mare în prima repriză, când am avut un joc bun, iar FCSB n-a avut multe ocazii. În a doua repriză am avut momente când nu am mai găsit zonele, dar aici oarecum am fost presați și de FCSB, au încercat să ne împingă în propria jumătate. E plăcut că sunt aici, dar nu e plăcut acum, pentru că da, din punctul ăsta de vedere nu e ușor. Dar sunt la Craiova și trebuie să fac tot ce depinde de mine pentru ca Universitatea Craiova să câștige. Nici nu pot să mă bucur foarte tare, mă bucur mai mult pentru băieți decât pentru mine personal. Gândiți-vă că patronul lui FCSB e nașul meu, nu e foarte bine, nu radiez de bucurie”, a declarat Mirel Rădoi, antrenorul principal al oltenilor.

În urma acestui rezultat, Universitatea rămâne neînvinsă acasă în acest sezon, având patru victorii în ultimele patru meciuri de pe teren propriu. Cu 17 puncte, „alb-albaștrii” au urcat pe locul 4, având și un meci mai puțin disputat, restanța din deplasare cu Chindia.