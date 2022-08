Mirel Rădoi, taxat după ce și-a aruncat ecusonul: „Îmi cer scuze pentru asta!”

Mirel Rădoi, antrenorul principal al Universității, s-a declarat fericit de victoria cu FC Botoșani, scor 1-0, afirmând că înaintea jocului și-a avertizat jucătorii că succesul poate fi obținut și în minutul 95.

„Oarecum, ne-am așteptat la un astfel de scenariu, știam că o să avem probleme, pentru că echipa Botoșaniului cu Mihai e foarte bine organizată defensiv, e greu să dai pasă filtrantă. Nu am reușit să penetrăm foarte bine liniile lor și mai ales apărarea. A trebuit să ducem mingea către margine, nu am reușit, pentru că am avut o posesie destul de lentă. Pe final de joc, m-am gândit că putem s-o facem doar cu șuturi de la distanță sau faze fixe, așa că am încercat să introducem jucători cu talie mai înaltă, pentru a marca golul victoriei. Le-am spus că victoria poate veni chiar și în minutul 90+5”, a declarat Rădoi după meci.

Fostul selecționer a ținut să-și ceară scuze pentru ieșirea necontrolată din finalul meciului, când a și fost avertizat cu galben de centralul Marcel Bîrsan.

„La finalul partidei am avut o reacție, îmi cer scuze pentru asta. Eu nu am nimic cu strategia niciunei echipe, doar că prin fragmentarea asta a jocului de la început până la sfârșit, timpul efectiv de joc se reduce foarte mult. Eu nu am nimic împotriva colegilor antrenori, probabil că și eu, dacă aș avea avantaj, aș încerca să îl conserv. Doar că am avut o chestie vizavi de arbitri, iar pe această cale îmi cer scuze. Ar trebui, dacă tragem și noi de timp, să ne dea 10, 11, 12 minute de prelungiri, ca să ne liniștească. Altfel, nu ne învățăm minte, iar în Europa nu se întâmplă lucrurile astea. Am aruncat ecusonul, mi-a spus că a fost un gest nesportiv și că pentru asta merit cartonaș galben. Accept, pentru că a fost o prostie să fac asta, doar că voiam ca jocul să se deruleze mai repede, chiar și la schimbări, să nu se fragmenteze atât de mult”, a conchis Rădoi după meci.

Cu acest succes, Universitatea a egalat la puncte FC Botoșani, ambele formații contabilizând câte 11 puncte în clasament, moldovenii fiind mai bine clasați datorită golaverajului superior, ambele având și câte un meci mai puțin disputat.