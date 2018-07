Mirela Vaida a dezvăluit cum a reușit să rămână însărcinată după multe încercări eșuate: ”Tu m-ai învățat!”

Mirela Vaida a dezvăluit cum a reușit să rămână însărcinată după mai multe încercări eșuate. (Cele mai bune oferte laptopuri )

Mirela Vaida și-a dorit nespus de mult să devină mămică. Însă până să-și împlinească visul, prezentatoarea TV a fost nevoită să treacă prin multe obstacole. Asta până când a primit un sfat de la Mirela Năsturică!

„Eu știu clar cum a mers la mine, că tu m-ai învățat (n.r.- Mirela Nasturica). Eram la o emisiune pe care am realizat-o împreună, de Revelion. Într-o pauză de filmare, eu ți-am zis că îmi doresc foarte mult copii și nu reușeam să rămân însărcinată. Tu mi-ai zis să mă duc la Mănăstirea Țigănești, că e o maică bătrână acolo. Și ce crezi că am făcut? M-am dus și acum am doi copii. Vreau să-ți mulțumesc pentru lucrul ăsta.”, a mărturisit Mirela Vaida.

Mirela Vaida s-a chinuit mult să devină mămică

Mirela Vaida este una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune, atât pentru performanțele profesionale, cât și pentru familia frumoasă pe care o are. Acum, Mirela și soțul ei se bucură de cei doi copii, însă puțini cunosc drama prin care a trecut în urmă cu șase ani. La aproximativ trei ani de la căsătorie, vedeta a vrut să rămână însărcinată, însă nu a putut, s-a chinuit doi-trei ani, până să o aducă pe lume pe Carla, fetița ei. (VEZI ȘI: MIRELA VAIDA A MĂRTURISIT CÂND VA DEVENI MAMĂ PENTRU A TREIA OARĂ: „MI-AM PUS ÎN MINTE PLANUL”)

„Păi dacă eu m-am măritat la 27 de ani, copiii au venit la 33 de ani. Destul de târziu. Vreau să zic aşa, până la 30 de ani am fost mai preocupată de job, de carieră, la 29 de ani am intrat în Antena 1, un proiect zilnic care îmi lua toată energia, care îmi lua tot timpul şi nu gândeam în vremea aia la copii. Şi când am vrut să fac copii, doi ani de zile nu am putut… sau chiar trei. După ce mi-am rezolvat toate problemele, după ce am pierdut două sarcini, am reuşit să rămân însărcinată cu Carla şi să o aduc pe lume.

După aceea am zis, Doamne, dacă pot să fac acum, să nu pierd timpul, să mai fac încă unul. Cine ştie ce se întâmplă. (…) A fost cel mai greu. Noi mâncăm prost, ne stresăm, organismul trebuie pregătit, nu doar fizic, ci şi emoţional. (…) Copilul când vine trebuie să fie primit într-un cuib, în linişte. Chiar e o pregătire spirituală din punctul asta de vedere. (…) După ce pierzi două sarcini, foarte greu îţi revii. Din cauza calităţii vieţii care e din ce în ce mai slabă, femeile nu mai au aceeaşi putere de a naşte copii.", a declarat Mirela Vaida la Interviurile VIVA!.