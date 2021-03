Mirela Vaida, confesiuni după atacul de la Acces Direct. A fost amenințată cu moartea de Magdalena Șerban, criminala de la metrou

Mirela Vaida a făcut confesiuni șocante după atacul de la Acces Direct. Prezentatoarea a mărturisit că primește des amenințări pe Facebook de la criminala de la metrou, Magdalena Șerban, care este posibil să aibă un telefon în celula de la închisoare.

„Sunt în șoc. Îmi este frică pentru viața mea. Nu am depus o plângere la Poliție, dar poate ar trebui să o fac, pentru că primesc foarte multe amenințări inclusiv pe Facebook și pe Youtube de la o doamnă care se intitulează Magdalena Șerban și care îmi spune „vei plăti toată viața pentru ce mi-ai făcut la Acces Direct, că din cauza ta fac pușcărie. După 16 ani, o să ies și o să te omor”.

Magdalena Șerban este criminala de la metrou care este în pușcărie și îmi este teamă că ea chiar mă amenință, așa că voi lua lucrurile mai în serios”, a spus Mirela Vaida, după ce a fost la un pas de o tragedie.

Mirela Vaida a fost atacată, în direct, la începutul emisiunii de vineri de la Acces direct de o femeie cu probleme psihice, care fusese externată de la Spitalul Obregia cu diagnosticul de RETARD. VEZI AICI: ȘOCANT! Mirela Vaida a fost atacată în direct, la TV „A venit fix spre capul meu cu pietroiul” VIDEO

Magdalena Șerban a ucis o tânără, după ce a împins-o în fața metroului

Potrivit surselor playtech.ro, Magdalena Șerban, criminala de la metrou, care a fost condamnată la închisoare pe viață, este ținută acum 24 de ore din 24 în celula ei.

În urmă cu doi ani, femeia a împins-o pe șinele trenului, în stația de metrou Dristor 1, pe Alina Ciucu, o tânără în vârstă de 25 de ani, care urma să se căsătorească cu iubitul ei.

„M-am simţit rău în ziua aceea. Am căutat de lucru la metrou, la mai multe staţii, pe la chioşcuri. M-am simţit nefolositoare. S-a întâmplat ce s-a întâmplat şi îmi pare rău. (…) Am lucrat şi în Spania, la curăţenie. În Spania am fost internată într-un spital de psihiatrie. (…) Am avut gânduri negre, ameţeli. Mă refer la aceste acţiuni făcute de mine. (…) Era înainte de sărbători. Nu cunosc bine staţiile de la metrou. Prima fată semăna foarte mult cu cea la care am fost în Spania. Faţa ei îmi era cunoscută.

Mi-au venit gânduri negre, să o împing pe staţia de la metrou, pe podea, pe podeaua dintre staţii. După aceste gânduri, am acţionat. Am văzut-o când aştepta metroul. Erau mai multe persoane acolo. Am împins-o o dată, după care m-a împins şi ea, moment în care am împins-o şi eu, să nu cad. După ce am împins-o prima dată, a căzut pe podea. Şi a doua oară tot pe podea ar fi căzut, pentru că nu s-a mişcat, a opus rezistenţă.

După aceea, a venit metroul, iar ea a plecat. Eu am ieşit afară, m-am dus şi am mâncat, apoi am mai întrebat pe la magazine dacă au nevoie de vânzător. Nu am găsit şi am plecat la Dristor.

Am început să mă uit la mai multe persoane şi vedeam negru în jurul meu. Una dintre tinere s-a apropiat mai mult de mine şi eu am împins-o. Finalul nu l-am văzut, că am plecat. A căzut pe şine. A încercat să se ridice. Distanţa era mai mare de 1,5 metri şi nu se putea ridica.

Era cu mâinile întinse pe plafonul pe care aşteaptă călătorii şi avea o geantă în una dintre mâini. Eu am lovit geanta, nu pe ea. Nu ştiu dacă încerca să se ridice. Nu am încercat să o ajut, pentru că voiam să plec. Numai de un bărbat putea fi ridicată de acolo”, a spus Magdalena Şerban, ulterior, în sala de judecată.