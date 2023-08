Mirela Vaida, escapadă la Disneyland, cu familia. Ce spune vedeta de la Acces Direct despre experiență:” Cozi interminabile, prețuri exagerate”

Mirela Vaida s-a bucurat de câteva zile de relaxare, în compania celor dragi, departe de casă. Gazda emisiunii „Acces Direct” le-a povestit fanilor din mediul online experiența pe care a avut-o la Disneyland, Paris.

În vârstă de 41 de ani, Mirela Vaida se bucură din plin de fiecare moment petrecut alături de copii și de soț. Când nu e pe scenă sau pe platourile de filmare ale emisiunii Acces Direct, pe care o moderează de câțiva ani, vedeta se dedică vieții de familie.

Artista are trei copii mici și are grijă să le ofere o educație de calitate și să le asigure o copilărie fericită. Având o perioadă mai liniștită din punct de vedere profesional, Mirela Vaida profită din plin de zilele libere pe care le are la dispoziție. Astfel, vedeta de la Antena Stars și soțul ei au organizat o vacanță la Disneyland, pentru cei mici.

Mirela Vaida, declarații despre experiența de la Disneyland: „Eu mai fusesem în luna de miere”

Mirela Vaida a mărturisit că, în urmă cu 15 ani, ea și soțul ei au petrecut luna de miere la Disneyland, însă, de data aceasta a fost diferit, tocmai pentru că au mers într-o altă ipostază, alături de copii.

„Ne-am întors aseară de la Disneyland Paris. Eu mai fusesem în luna de miere, în urmă cu 15 ani, dar acum m-am întors acolo într-o altă ipostază, alături de cei trei copii”, a explicat prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”.

Artista a dezvăluit că experiența a fost una frumoasă, atât pe placul ei și al soțului său, cât și pe placul celor mici, în ciuda faptului că au avut de așteptat la cozi interminabile pentru a vedea atracțiile turistice.

„Dincolo de aglomerația peste măsură, de zecile, poate sutele de mii de turiști zilnic, de cozile interminabile, de timpii mari de așteptare, de prețurile exagerate la orice, Disneyland este o experiență în sine.

Am înțeles, și nu e prima oară când simt asta, că oamenii pot coexista pașnic, dacă sunt lăsați în pace, indiferent de rasă, de religie, de culoarea pielii, de cultură, de continent… Am văzut indieni, africani, mexicani, chinezi, europeni, evrei, americani, thailandezi comunicând unii cu ceilalți, fără să își știe limba, respectându-se unii pe alții, stand la aceleași cozi, bucurându-se de aceleași povești pentru copii, făcând cu mâna mascotelor Disney, aclamând, aplaudând artificiile, răbdând toanele copiilor lor, pentru că, dincolo de orice diferența de cultură, rasă, limba sau religie, ei, toți, aici, erau PĂRINȚI‼️❤️

Fiecare, mai bun, mai vulnerabil, mai înțelegător, mai răbdător și mai fericit lângă copiii lor… ? Asta a fost prima lecție de zilele astea!”, a scris Mirela Vaida pe contul de Instagram.

