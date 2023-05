Mirela Vaida, făcută praf de o fostă colegă de la Acces Direct, după dezvăluirile Marei Bănică: „Era sub stres că îi voi lua locul”

Mirela Vaida a fost în centrul atenției zilele acestea, după declarațiile controversate făcute de Mara Bănică! Ei bine, la interval și-a făcut apariția o altă vedetă, care o face praf pe moderatoarea de la Acces Direct.

Mara Bănică a fost prezentă în podcastul lui Cătălin Măruță, unde a vorbit, printre altele, despre relația pe care a avut-o cu Mirela Vaida, pe vremea când era invitată la Acces Direct. Dacă despre Simona Gherghe a avut numai cuvinte de laudă, atunci când a auzit despre actuala prezentatoare a emisiunii de la Antenă, jurnalista nu s-a abținut de la comentarii. A recunoscut, cu multă diplomație, că nu a avut nimic în comun cu Mirela Vaida.

„Nu am căzut într-o admirație față de Vaida. Nu aveam nimic în comun, din păcate. Nu aveam același umor, nu era genul meu”, a explicat Mara Bănică.

O altă vedetă o face praf pe Mirela Vaida

După declarațiile jurnalistei, o altă vedetă a lansat acuzații grave la adresa Mirelei Vaida. Este vorba de Amalia Bellantoni, care a răbufnit la adresa artistei. Nu este niciun secret faptul că cele două au avut câteva divergențe, pe vremea când Amalia apărea la Acces Direct.

“Eu am fost mereu invitată în platoul Acces Direct de către producătorii emisiunii sau de cine se ocupa cu alegerea invitaților. Eram invitat permanent, nu era ediție de la care să lipsesc. Mi-am făcut programul în funcție de cei de la Acces Direct.

Eu în acea perioadă filmam și pentru reality-show-ul La Famiglia. Era cel mai vizionat relity-show din Antena Stars. Și producătorii emisiunii mi-au spus acest lucru, erau foarte mulțumiți.

Filmasem cu o lună și jumătate înainte, am mers și în Sicilia să filmăm, pentru a face o alternativă la viața de zi cu zi. Eram foarte mulțumită până să intervină doamna Vaida”, a explicat vedeta, pentru fanatik.ro

Amalia Bellantoni, articulată în direct de Mirela Vaida

Bucătăreasa spune că Vaida o articula în direct, ori de câte ori avea ocazia. Motivul: ar fi fost invidioasă, spune Amalia.

„În ultimul timp se vehicula în presă și în online că Amalia Bellantoni ar urma să-i ia locul Mirelei Vaida la Acces Direct. Mirela devenise foarte invidioasă, pentru că lumea ne compara. Oamenii făceau sondaje pe cine ar alege dintre mine sau Mirela Vaida. Acest lucru a făcut-o să devină foarte nervoasă în privința mea și a prezenței mele acolo.

În acest fel, la fiecare replică pe care o dădeam în emisiune, îmi închidea imediat gura. Eram invitată în platou să comentez, iar ea nu mă lăsa. Nu aveam voie să am nicio părere, nu aveam voie să îmi exprim punctul de vedere. Eu, persoană educată, fairplay și profesionistă, ridicam mâna să spun ceva. Ea nu mă lăsa să vorbesc”, a mai spus aceasta, pentru sursa citată.

Amalia Bellantoni a primit lovitura de grație

Fosta vedetă Antena Stars dă vina pe Mirela Vaida și spune că din cauza ei a rămas fără emisiune. Amalia susține că moderatoarea TV i-ar fi spus în față că oamenii nu o vor pe sticlă, deși lucrurile ar fi stat altfel. Bucătăreasa este de părere că artistei i-ar fi fost teamă că-și va pierde locul, iar Amalia o să vină la cârma emisiunii Acces Direct.

„După ce a fost schimbată de la Antena 1 la Antena Stars ea era supărată că sunt invitată în emisiuni. Spunea că oamenii nu mă mai vor la TV, deși era fix contrariul. Oamenii continuau să scrie că Mirela Vaida va pleca. Ei îi era teamă, era veșnic sub stres că îi voi lua locul. Ea a răbufnit la un moment dat.

A spus în direct că nu poate fi în același platou cu mine. Apoi a țipat: Eu am crezut că a fost o regie. Nu mă așteptam să reacționeze așa. M-am ridicat, din educație, nici nu am luat în seamă vorbele ei.

Ceea ce mi s-a părut ciudat a fost că a doua zi, reality-show-ul meu a fost întrerupt. Am fost sunată de către producătoare și mi-a spus. Nici producătoarea mea nu știa ce s-a întâmplat. Nimeni nu știa nimic. Dar de acolo de sus, sub influențele ei, emisiunea s-a întrerupt. Presupun că Mirela Vaida are influențe foarte mari la domnul director, care a întrerupt în plin succes emisiunea. Aveam programul făcut pe trei luni și urma să filmăm în Sicilia. Efectiv s-a tăiat craca!” a mai spus Amalia Bellantoni, pentru fanatik.ro

Contactată de sursa amintită mai sus, Mirela Vaida a spus clar și răspicat: „Nu știu ce declarații a făcut (n.r. Amalia Bellantoni). Eu filmez un videoclip acum, sunt cu oamenii mei serioși. Mulțumesc, nu am nimic de comentat”.