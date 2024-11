Mirela Vaida nu vrea să audă de Pro TV! Motivul pentru care ar refuza instant, dezvăluit la ALTCEVA cu Adrian Artene

Mirela Vaida a oferit un interviu de excepție în cadrul podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”. Cunoscuta prezentatoare de televiziune a vorbit despre proiectele importante din cariera ei, care au adus-o pe culmile succesului. De-a lungul timpului, moderatoarea a fost deschisă oportunităților pe care le-a primit și a ținut să încerce mai multe formate TV. De ani buni lucrează în cadrul Antenei și pare că n-are de gând să renunțe la locul ei din trust. Ce spune despre o posibilă ofertă din partea Pro TV? Nici nu vrea să audă!

Mirela Vaida a luat parte la o nouă ediție a podcastului „Altceva”, unde i-a oferit un interviu emoționant jurnalistului Adrian Artene. Cunoscuta prezentatoare de televiziune a vorbit pe larg despre experiențele ei pe micile ecrane, despre proiectele și provocările din televiziune, dar și despre viața de familie.

Ce spune Mirela Vaida despre Pro TV

Printre multe altele, vedeta a adus în discuție emisiunile „Mireasă pentru fiul meu” și „Acces Direct”, care au adus-o pe culmile înalte ale succesului. Aceasta a recunoscut că cele două proiecte sunt diferite din mai multe puncte de vedere. La „Acces Direct” n-are de gând să renunțe decât cu o anumită condiție. Mirela Vaida a spus clar și la obiect care ar fi aceasta, însă momentan a recunoscut că se simte foarte bine în locul unde este acum.

CITEȘTE ȘI: Mirela Vaida, dialog în lacrimi cu Adrian Artene, la „Altceva”

Mai mult decât atât, în discuție a venit vorba și despre Pro TV, postul de televiziune unde multe dintre vedetele de la noi aspiră să ajungă. Se pare că nu este și cazul Mirelei Vaida, care consideră că nu s-ar potrivi în peisajul de acolo.

Adrian Artene: Ai regretul că nu ai lucrat în Pro TV?

Mirela Vaida: Nu. Pentru mine Pro TV-ul nu e o miză. Am fost de foarte multe ori la bătaie cu Pro TV și l-am bătut. Momentul în care eu am făcut asta, cu „Mireasă pentru fiul meu” și chiar și cu „Acces Direct” eu am bifat lucrul ăla, nu mai e deloc o luptă. Este Pro TV pentru o mână de vedete pe care ei le au de foarte multă vreme, niciodată n-a fost genul ăla, eu sunt genul mai familistă, mai conservatoare, mai tradiționalistă, nu m-aș vedea acolo. Cred că mi-e bine aici și mai ales la Antena Stars, fiind un post de nișă, care s-a așezat foarte bine, am un colectiv mic cu care mă simt bine.

Adrian Artene: Ce format ar trebui să ți se propună acum, pentru a renunța la Acces?

Mirela Vaida: Cred că ceva de divertisment, doar că divertismentul ăsta prăfuit nu mai merge. Dacă ne gândim la un „Duminica în familie”, cum era pe vremuri, nu mai ai generațiile cărora să te exprimi acum. (…) s-a schimbat lumea, s-a schimbat televiziunea, totul este altfel acum. În formatele pe care eu le văd astăzi la televizor, nu mă regăsesc. Nu este ceva ce aș spune: Da, uite asta aș vrea să prezint. Reality show-urile le-am făcut, s-au bifat. Emisiunile astea de aventură, de cupluri, de plecat în lumea mare…nu sunt pentru mine.

CITEȘTE ȘI: Dieta Mirelei Vaida. Cum se menține suplă după ce a născut 3 copii