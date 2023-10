Mirela Vaida, spectacol grotesc la TV după apariția imaginilor în CANCAN.RO, în care pare însărcinată. A jucat „alba neagra” cu propria sarcină de dragul audienței

Astăzi, în jurul prânzului, CANCAN.RO vă prezenta, în exclusivitate, imagini cu Mirela Vaida, în care afișa câteva kilograme zdravene în plus, ba chiar și o burtică proeminentă și ascuțită, ca de graviduță. Pentru o informare cât mai corectă a cititorilor noștri, am sunat-o pe vedeta de la Acces Direct, întrebând-o daca este însărcinată sau are probleme de sănătate. Ne-a declarat că este perfect sănătoasă, iar despre sarcină s-a limitat la a ne spune că nu dorește să confirme sau să infirme, dar că maternitatea este ceva frumos, care o definește. Ne-a garantat că nu este nicio problemă dacă publicăm materialul cu informația că ar fi însărcinată.

Cu o experiență de peste 20 de ani în lumina reflectoarelor și o abilitate de manipulare desăvârșită, Vaida a avut grijă ca și expresiile folosite în discuția cu reporterul nostru să inducă ideea că va deveni mamă pentru a patra oară, dar că nu ne poate confirma oficial pentru că are un contract cu Antena 1 care-i interzice acest lucru.

Câteva zeci de minute mai târziu, colegii de la Spynews au publicat un articol în care scriau că Mirela Vaida va face declarații referitoare la sarcină, în cadrul emisiunii Acces Direct. Ceea ce a urmat, însă, sfidează ridicolul și jignește orice prezentator și jurnalist din România. Mirela Vaida a intrat în platou cu un cărucior de bebeluș și a început să facă glume total nepotrivite pentru o femeie, pentru o mamă, pentru o personalitate publică ce se erijează în a fi un profesionist și un exemplu pentru societatea de astăzi.

Spectacol grotesc făcut de Mirela Vaida, de dragul audiențelor

Maniera grosolană în care s-a exprimat și glumele total nepotrivite făcute la adresa unei posibile sarcini nu fac altceva decât să mai adauge un discurs suburban la lista luuuungă a celei care se recomandă a fi o prezentatoare de succes. Sigur, audiențele o contrazic puternic, dacă ținem cont de faptul că emisiunea a fost mutată de pe Antena 1 pe Antena Stars tocmai din lipsa telespectatorilor.

Însă, șocul nu se oprește aici. Deși, inițial, anunțase că va lămuri misterul la începutul emisiunii, Mirela Vaida s-a răzgândit. După câteva minute în care a oferit un spectacol grotesc, blonda le cere telespectatorilor să o urmărească până la sfârșitul emisiunii, pentru că abia atunci va spune dacă este însărcinată sau nu (n.r: emisiunea durează 3 ore). Acela a fost momentul în care am realizat că, de fapt, prezentatoarea Acces Direct a ticluit un plan pentru a ridica audiența.

Mirela Vaida a fost sunată, dar neagă apelul

Deși acum acuză faptul că s-a creat o întreagă tevatură în urma articolului din CANCAN.RO, despre care spune că este o simplă speculație, vă reamintim faptul că Mirela Vaida a fost sunată și ar fi putut împiedica foarte simplu apariția informației că va avea un copil.

Ar fi trebuit doar să-i spună reporterului că nu este însărcinată, ci pur și simplu….s-a pufoșit. Să demonstrăm viclenia cu care Mirela ne-a indus în eroare de dragul audienței ar fi foarte simplu. Ar fi suficient să publicăm înregistrarea discuției purtate astăzi, în care tonul prietenos din voce si râsetul sfios spun mai mult decât o mie de cuvinte.

Pentru a se asigura că reporterul va fi convins de faptul că este însărcinată, Vaida ne spune la sfârșitul discuției că, deși nu ne poate confirma printr-o declarație oficială, nu ar fi deloc deranjată de apariția materialului. Am ales să nu publicăm înregistrarea pentru că ar încălca principii în care noi credem cu tărie și de la care nu dorim să ne abatem nici măcar pentru a o demasca pe cea care joacă perfect cartea profesionistului desăvârșit.

Test de sarcină pozitiv în cabina de machiaj!

În luna iulie 2023, pe când platoul emisiunii era încă în clădirea Excelsior, Mirela Vaida a venit la redacție, spunând că, cel mai probabil, este însărcinată. Nu s-a sfiit să o spună tare, în camera de machiaj, acolo unde se aflau mai multe persoane. A scos un test de sarcină din geantă și a mers la baie să-l facă, pentru că nu mai putea trăi în suspans.

S-a întors câteva minute mai târziu, cu un test de sarcină pozitiv. Le-a rugat pe colege să țină totul secret până când va lua o decizie. Informația a ajuns în redacția CANCAN.RO și am sunat-o, la vremea aceea, pentru a o confirma, însă a negat vehement că ar urma să aibă un copil. În lipsa unei confirmări din partea Mirelei, am ales atunci să nu publicăm informația.

Derapaje pe linie, colegii prezentatoarei, la un pas de exasperare!

De-a lungul timpului, Mirela Vaida a reușit să atragă un val imens de antipatie din partea colegilor. Motivul? Atitudinea sa agresivă și modalitatea total nepoliticoasa în care își tratează colegii. O să reamintim aici numai câteva scandaluri. Nu avem timpul și nici spațiul necesar să scriem despre fiecare în parte.

Emily Burghelea

Prima care a avut curajul să spună adevărul despre prezentatoarea Acces Direct a fost chiar mâna sa dreaptă, asistenta de la Acces Direct, Emily Burghelea. Tânăra nu a vrut să dea detalii despre chinul la care a fost supusă de colega ei, invocând clauzele din contractul cu Antena 1. Declarația ei, însă, a fost suficientă pentru ca telespectatorii să realizeze prin ce a trecut blondina:

„Pentru mine a fost falsă și duplicitară, ce vrei să zic? Nu vreau să o ia nimeni personal. E o chestie personală. Asta cred eu. Nu e nimic cu intenție sau să se supere cineva. Crezi că se supără pe mine?”, a declarat Emily Burghelea la PRO TV.

(CITEȘTE ȘI: A TERFELIT-O PE MIRELA VAIDA, DE LA ACCES DIRECT, FĂRĂ PIC DE MILĂ. FOSTA MÂNĂ DREAPTĂ A VEDETEI DE LA ANTENA STARS ȘI-A VĂRSAT NĂDUFUL LA DOI ANI DE LA PLECAREA DIN TRUST)

Mara Bănică

Mara Bănică, vedetă a postului Antena 1 și o persoană publică ce spune mereu lucrurilor pe nume, a declarat faptul că Mirela Vaida nu este genul de persoană cu care ea ar fi putut lega o relație de colegialitate:

„Nu am căzut într-o admirație față de Vaida. Nu aveam nimic în comun, din păcate. Nu aveam același umor, nu era genul meu”, a explicat Mara Bănică.

(ACCESEAZĂ ȘI: MIRELA VAIDA, FĂCUTĂ PRAF DE O FOSTĂ COLEGĂ DE LA ACCES DIRECT, DUPĂ DEZVĂLUIRILE MAREI BĂNICĂ: „ERA SUB STRES CĂ ÎI VOI LUA LOCUL”)

Amalia Bellantoni

După declarațiile Marei Bănică, o altă vedetă a lansat acuzații grave la adresa Mirelei Vaida. Este vorba de Amalia Bellantoni. Cele două au avut nenumărate divergențe, pe vremea când Amalia apărea la Acces Direct:

„În ultimul timp, se vehicula în presă și în online că Amalia Bellantoni ar urma să-i ia locul Mirelei Vaida la Acces Direct. Mirela devenise foarte invidioasă, pentru că lumea ne compara. Oamenii făceau sondaje pe cine ar alege dintre mine sau Mirela Vaida.

Acest lucru a făcut-o să devină foarte nervoasă în privința mea și a prezenței mele acolo. În acest fel, la fiecare replică pe care o dădeam în emisiune, îmi închidea imediat gura.

Eram invitată în platou să comentez, iar ea nu mă lăsa. Nu aveam voie să am nicio părere, nu aveam voie să îmi exprim punctul de vedere. Eu, persoană educată, fairplay și profesionistă, ridicam mâna să spun ceva. Ea nu mă lăsa să vorbesc”, a mărturisit fosta concurentă de la „Chefi la Cuțite”.

(NU RATA: MIRELA VAIDA, „VÂNATĂ” DE AMALIA BELLANTONI? CUM AR VREA SĂ-I SUFLE POSTUL DE PREZENTATOARE DE LA ACCES DIRECT)

Te cunosc de undeva

Mirela Vaida s-a numărat printre concurenții de la „Te Cunosc de Undeva”, emisiune de succes a Antenei 1. În luna iunie a acestui an, CANCAN.RO dezvăluia o întâmplare uluitoare petrecută pe platourile de filmare a show-ului.

Surse autorizate ne-au mărturisit că prezentatoarea TV ar fi venit la filmări puternic influențată de aburul licorilor bahice, iar în intervalul orar 10:00 – 14:00 ar mai fi consumat o sticlă de whisky. Ca să prindă curaj! 😊 A venit momentul în care a trebuit să ajungă în emisie. S-a urcat în lift, deghizată în Pepe, iar unul dintre producători i-ar fi spus, în glumă, că i-ar mai trebui o pungă cu semințe pentru a aduce și mai mult cu artistul.

Vedeta ar fi fost deranjată de remarca făcută de colegul ei și l-a plesnit, fără niciun fel de jenă. Derapajul grosolan a fost ascuns, încă o dată, sub preș, din dorința de a evita un scandal public. Acesteia i s-a transmis, însă, faptul că nu va mai fi niciodată invitată la emisiunea sus amintită.

(VEZI ȘI: MOTIVUL PENTRU CARE MARA BĂNICĂ A PLECAT DE LA ANTENA 1! S-A AFLAT ABIA ACUM CE I-A FĂCUT MIRELA VAIDA)