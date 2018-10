Miriuță, împăcat cu înfrângerea: „Nu am ce să le reproșez jucătorilor!”

Cu toate că a debutat cu stângul pe banca formației FC Hermannstadt în urma înfrângerii suferite acasă cu Astra Giurgiu, scor 2-0, Vasile Miriuță, antrenorul principal al ardelenilor s-a arătat încrezător în șansele pe care echipa sa le are de a evita retrogradarea.

„N-am ce să le reproșez băietilor, atitudine am avut, ocazii… Cred că a fost un joc echilibrat. Am pierdut pe două greșeli personale, iar o echipă precum Astra te pedepsește. Ce să-i spun lui Pamfile, are 20 de ani. A greșit când nu trebuia să greșească, sper să învețe cât mai repede. Indiferent cu cine jucăm, începutul este greu. Până la iarnă trebuie să mai facem câteva puncte și să căutăm să ne întărim, să schimbam ceva în echipă Ne dorim să rămânem în Liga 1. Eu am toată încrederea că vom reuși, de asta am și venit”, a declarat Vasile Miriuță, antrenorul formației FC Hermannstadt.

Golurile echipei antrenate de echipa lui Gheorghe Mulţescu au fost marcate de albanezul Azdren Llullaku (min. 60 – penalty) şi de brazilianul Erico Da Silva (min. 74).

Pentru Astra Giurgiu aceasta este prima victorie după două victorii cosnecutive în Liga I. Cu cele trei puncte câștigate în duelul cu ardelenii, Astra a urcat pe locul 3 în clasament cu 20 de puncte.

De partea cealaltă, FC Hermannstadt care a suferit cel de-al optulea eșec al sezonului a rămas pe loc retrogradabi, locul 13 cu 8 puncte, la egalitate de puncte cu „lanterna roșie” FC Voluntari dar cu un golaveraj superior.

Programul etapei a XII-a Liga I

FC Voluntari -CS Concordia Chiajna 4-0

CFR Cluj -Politehnica Iaşi 1-0

FC Hermannstadt- Astra Giurgiu 0-2

Viitorul-Sepsi OSK Sf Gheorghe 2-3

Duminică, 21 octombrie

ora 18:00 Gaz Metan Mediaş- FC Botoşani

ora 21:00 Universitatea Craiova- FCSB

Luni, 22 octombrie

ora 21:00 Dinamo Bucureşti- Dunărea Călăraşi