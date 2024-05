Cine o face fericită pe Marcela Fota, la 4 ani de la moartea soțului: ”Am tot, cât este lângă mine”

După patru ani de la trecerea soțului său în neființă, Marcela Fota pare să redescopere bucuria și echilibrul în viața sa. Iată ce confesiuni a făcut cântăreața despre persoana care o face fericită zi de zi!

Cu patru ani în urmă, Marcela Fota a traversat cel mai dificil moment al vieții sale atunci când soțul ei a murit în mod neașteptat, în timp ce aștepta la coadă într-o instituție. De atunci, și-a dedicat întreaga atenție fiului ei, care a fost profund afectat de această tragedie. Într-un interviu pentru Ciao.ro, la patru ani de la pierderea soțului ei, cântăreața Marcela Fota împărtășește că își dorește acum să se bucure din plin de fiecare experiență a vieții.

Marcela Fota e nedezlipită de fiul ei, David, și este hotărâtă să facă tot ce îi stă în putință pentru a-i oferi o viață lipsită de griji. Tragedia pierderii soțului ei i-a consolidat legătura cu David, figura paternă având un important sens în dezvoltarea copilului.

Astfel, Marcela Fota își concentrează întreaga energie și atenție asupra lui David, încercând să îi ofere sprijinul și îndrumarea necesare în absența tatălui său. Ea mărturisește că prezența lui David în viața ei este singurul lucru de care are nevoie pentru a se simți împlinită.

De patru ani deja, Marcela Fota își poartă în inimă absența soțului său. Durerea despărțirii încă există în sufletul ei. Pentru a face față acestui gol imens, Marcela se concentrează pe două piloni esențiali în viața ei: muzica și creșterea copilului său.

Deși atrage mulți admiratori, Marcela Fota refuză să exploreze o posibilă relație, deoarece încă simte suferința pentru bărbatul pe care l-a iubit. Când a fost întrebată dacă a depășit pierderea soțului său și dacă este deschisă către o nouă relație, ea a afirmat că încă nu poate accepta un nou bărbat în viața ei.

„Sufletul meu este plin de dor și de acceptare. (…) Am știu întotdeauna ce pot și tot întotdeauna am știut că Dumnezeu face cum consideră El. Vreau să mă bucur de fiecare moment al vieții. Nu m-am schimbat, doar am conștientizat și am acceptat”, a mai spus cântăreața pentru sursa citată.