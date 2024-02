Marcela Fota trăiește clipe de coșmar după moartea soțului ei. S-a trezit cu moștenitorii pe cap. „Toţi voiau câte ceva din averea tatălui”

Marcela Fota trăiește clipe de coșmar după ce soțul ei, Minel Păpăroiu, s-a stins din viață la doar 47 de ani. Bărbatul a suferit un infarct atunci când aștepta la o coadă, într-o instituție a statului. Acesta se afla la a doua căsătorie și avea două fiice cu fosta soție.

După moartea soțului, Marcela Fota s-a trezit cu moștenitorii pe cap. Omul de afaceri Minel Păpăroiu s-a stins din viață la 47 de ani în urma unui infarct. Bărbatul a lăsat în urmă o avere remarcabilă, de care artista nu a ţinut cu dinţii. Marcela Fota a cedat bunurile rămase fetelor din prima căsnicie a soțului ei, doar pentru a avea parte de linişte.

Artista a hotărât să cedeze toată averea. A luat această decizie după ce a văzut teama din ochii băieţelului ei, David. Micuțul a întrebat-o dacă vor fi daţi afară din casă după moartea tatălui său.

„Noi am avut o problemă atunci, tatăl lui David mai avea doi copii și a urmat cu moștenirea, cu averea… la care copilul meu, primul lucru care m-a întrebat, văzând că toată lumea vine să ia, eu am, eu vreau, eu… luați! Am lăsat foarte mult de la mine până am ajuns la liniștea necesară. David avea 11 ani jumate și m-a întrebat: o să ne dea afară din casă? Astea sunt lucruri care te fac să înțelegi că trebuie să faci ce este bine pentru copilul tău.

S-au rezolvat și lucrurile cu averea, eu și David am renunțat la anumite lucruri în favoarea lor, el a fost un om foarte harnic, a rămas cât să putem noi duce… am lăsat din partea noastră pentru liniște. Am zis și faptul că, în ultima perioadă, el trăind mai mult lângă mine și David și mai puțin lângă ele, am zis că poate simt asta ca pe o recompensă. Cel mai important este să fii liniștit psihic, și pentru niște bani sau suprafețe, liniștea mea merita orice”, a dezvăluit Marcela Fota în emisiunea moderată de Cristina Șișcanu, la Metropola TV.