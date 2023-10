Cum a început relația dintre Marcela Fota și iubitul în vârstă de 25 de ani. „Nu vreau tată pentru copil”

Marcela Fota a suferit foarte mult după ce l-a pierdut pe soțul ei. Însă, și-a dat seama că este momentul să meargă mai departe și a reușit să își găsească alinare în brațele altui bărbat, cu 21 de ani mai mic decât ea. Acum, artista a povestit și cum a început, de fapt, relația dintre ei.

Cântăreața de muzică populară, în vârstă de 46 de ani, și-a dat voie să mai creadă în dragoste, după ce destinul a fost crud cu ea și i l-a luat pe tatăl fiului ei. Deși a fost nevoită să își crească băiatul singură, atunci când s-a îndrăgostit de noul iubit în vârstă de 25 de ani, nu s-a gândit să îl implice pe acesta în viața micuțului său.

Marcela Fota, despre începutul relației cu iubitul tinerel

Artista că nu a avut nicio problemă să povestească despre începuturile relației cu iubitul tinerel. Susține că nu și-a dorit un tată pentru fiul ei pentru că se descurcă să îl crească și singură. Însă, a căutat să fie fericită, fără alte obligații.

„Am considerat că este exact ce îmi trebuia la momentul respectiv. Tată pentru copilul meu acasă nu vreau, consider că sunt suficient de pregătită să-l cresc singură. M-a mai binecuvântat Dumnezeu și cu un copil bun, foarte cuminte, foarte ascultător, foarte educat, foarte matur. Am considerat că mă pot bucura de anumite lucruri fără prea mari obligații și așa am început acea poveste.”, a povestit Marcela Fota, în cadrul emisiunii online În oglindă.

Cântăreața de muzică populară se declara fericită alături de noul ei iubit, însă au apărut zvonuri conform cărora s-ar fi despărțit. În plus, la începutul relației, artista punea adesea pe rețelele de socializare buchete de flori sau declarații de dragoste, postări care nu au mai existat în ultima perioadă. Deși mulți oameni sunt curioși să afle adevărul, Marcela Fota nu a dat un răspuns concret cu privire la o presupusă separare.

„Nu contează (n.r. dacă s-a terminat relația). Așa a început acea poveste, a fost un lucru foarte benefic pentru perioada în care eu trăiam. A fost o bucurie și o trăire a fiecărui moment, dar fără alte obligații.”, a adăugat artista.

Răspunsul cântăreței a pus pe multă lume pe gânduri, fie artista s-a despărțit de iubitul ei și evită să vorbească despre acest lucru, fie în urma criticilor primite din cauza diferenței de vârstă a ales să fie discretă și să îl țină pe aceste departe de ochii curioșilor.

Cum a reacționat mama artistei când a aflat despre idilă

Marcela Fota a primit foarte multe critici după ce și-a asumat relația cu un bărbat mult mai mic decât ea. Chiar și câțiva colegi de breaslă au judecat-o, însă provocarea a fost atunci când a împărtășit povestea ei de dragoste cu mama sa. Artista a povestit cum a reacționat aceasta.

„Cea care nu mi-a spus nimic a fost mama ea. M-a întrebat dacă este lucrul care mă ajută pe mine acum și am spus da și a zis perfect.”, a spus Marcela Fota, potrivit aceleiași surse.

Interpreta de muzică populară a fost asumată și s-a apărat singură, de fiecare dată când a fost criticată, mai ales că familia a susținut-o. Așa cum povestește chiar ea, mama sa a fost de acord cu relația atâta timp cât a fost benefică pentru ea.