Miruna Pascu a scăpat de arestul la domiciliu. Cum va fi judecată mama lui Vlad Pascu, șoferul drogat de la 2 mai

Curtea de Apel București a decis ca Miruna Pascu să scape de arestul la domiciliu și să fie pusă sub control judiciar. Mama lui Vlad Pascu a fost trimisă în judecată de DIICOT, alături de fiul ei şi fostul soţ, Mihai Pascu. Femeia a încercat să șantajeze martori în dosarul băiatului ei de 19 ani, care a provocat un accident mortal în stațiunea 2 Mai, vara trecută, și a ucis doi tineri.

Nu doar Vlad Pascu are probleme serioase cu legea, ci și părinții lui. Miruna Pascu a fost acuzată că ar fi şantajat o fată, martoră în dosarul în care este cercetat fiul ei. Femeia ar fi ameninţat-o pe prietena fiului său că va face publice informaţii şi imagini compromiţătoare despre ea, dacă va colabora cu procurorii.Tânăra nu a stat pe gânduri și le-a spus totul oamenilor legii. Astfel, Miruna Pascu a fost trimisă în judecată de DIICOT, alături de Vlad Pascu și fostul ei soț, Mihai Pascu.

După o perioadă în care a stat în arest la domiciliu, mama șoferului, care a ucis doi tineri în accident la 2 Mai, a fost plasată sub control judiciar. De altfel, judecătorii au dispus revocarea măsurii controlului judiciar în cazul lui Mihai Pascu, tatăl lui Vlad Pascu.

Miruna Pascu regretă că s-a implicat în dosarul fiului ei și spune că trebuia să lase avocații să-și facă treaba. Aceasta nu a vorbit cu familiile victimelor din accidentul provocat de fiul ei.

„Eu nu am voie să vorbesc nimic despre dosare. Este o interdicție din partea procurorilor. Consider că aceste lucruri… de la început, am greșit, trebuiau lăsate pe seama avocaților. Fiind în postul Crăciunului, apreciez foarte mult și în măsura în care la un moment dat se va putea, cu siguranță că o s-o fac”, a dezvăluit mama lui Vlad Pascu.