Misiune facilă pentru Simona Halep la Wimbledon în turul al treilea!

Simona Halep (18 WTA) luptă astăzi de la ora 16:15 pentru accederea în turul al IV-lea al turneului de la Wimbledon. Compatrioata noastră o va avea ca adversară pe Magdalena Frech (92 WTA).

Simona Halep a ajuns în această fază a competiției după ce a trecut în primul tur de Karolina Muchova (81 WTA), scor 6-3, 6-2 și în turul secund de Kirsten Flipkens (190 WTA), scor 7-5, 6-4. În turul 3, Halep o va avea in fața sa pe Magdalena Frech, sportivă asupra căreia are ascendent moral. Precedentele două „directe” au fost dominate de reprezentanta noastră: în 2020, Simona s-a impus cu scorul de 6-2, 6-0, pe zgura de la Praga, iar în acest an câștigat pe hard-ul de la Australian Open, cu scorul de 6-4, 6-3.

De partea cealaltă, sportiva din Polonia a ajuns în această fază a competiției după ce a trecut rând pe rând de Camila Giorgi (27 WTA) cu scorul de 7-6, 6-1 și de Anna Karolina Schmiedlova (84 WTA), cu 6-4, 6-4.