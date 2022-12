Mitică Popescu a fost externat, după ce a ajuns de urgență la spital! Care este starea de sănătate a actorului

După ce în urmă cu o săptămână a ajuns de urgență la Spitalul Florească, Mitică Popescu a fost externat și se află în stare stabilă. Informații despre starea de sănătatea a actorului.

În data de 19 decembrie, Mitică Popescu a fost internat la Spitalul de Urgență Floreasca, din Capitală. Actorul a ajuns pe mâna medicilor din cadrul secției de Cardiologie. Se pare că marele actor se confruntă cu unele probleme la inimă. Medicii i-au acordat îngrijirile medicale necesare și au sperat la o ameliorarea a stării de sănătate a actorului.

Marele actor a fost externat astăzi, 30 decembrie 2022, și potrivit primelor informații, se pare că starea lui de sănătate este bună, iar medicii au reușit să-l pună pe picioare.

Despre problemele de sănătate ale celebrului actor nu se știu prea multe. Se pare că și-a dorit să țină totul departe de ochii curioșilor, potrivit purtătorului de cuvânt al spitalului.

Mitică Popescu rabdă frigul în casă

Înainte cu numai câteva zile de a ajunge pe mâinile medicilor, Mitică Popescu vorbea despre condițiile grele în care trăiește. Acesta se plânge de frigul din casă și spunea că pentru a se încălzi este nevoit să pună mai multe haine groase pe el.

„Nu au presiune gazele, cred că bagă mult aer. Am impresia că nu e flacăra aceea albastră, cum era pe vremuri, e cam roșie, semn că bagă aer. În plus, nici putere calorică nu mai are, nu se încălzește deloc în casă.

Eu nu am calorifere, am sobă de teracotă pe gaze. Deocamdată, nu știu cât o să plătesc. Aștept factura! Ca să mă mai încălzesc mai pun pe mine o vestuță, un pulover, o geacă. Noroc că eu sunt și un pic călit, căci am muncit în viață și în frig”, declara Mitică Popescu.