Mitică Popescu, la un pas să ajungă preot: ”Am fost și băiat la altar!”

Mitică Popescu se îndreaptă către al 20-lea an de când este gazda emisiunii “D’ale lu’ Mitică” și a dezvăluit cum a început colaborarea cu TVR2. Actorul a mai povestit cum era să ajungă preot, așa cum dorea mama lui. A ales, totuși, teatrul.

"A venit Cristi Vlad (n.r.-producătorul emisiunii) la mine şi mi-a propus să prezint emisiunea, în 1999. Am acceptat. I-am spus că încercăm. Sigur că nu mi-am imaginat că o să dureze atâţia ani. Vin foarte multe scrisori pe adresa emisiunii. Mă opresc oamenii şi pe stradă, dar nu putem filma toate cazurile. Şi, din păcate, sunt foarte mulţi oameni care au probleme. Parcă prea mulţi", a povestit Mitică Popescu, pentru Click.ro.

Marele actor a mai dezvăluit că de mic i-a plăcut teatrul, dar ar fi putut să ajungă preot, așa cum mama lui ar fi vrut.

"M-a atras de mic teatrul. La un moment dat mama şi-a dorit să devin preot. Am fost şi băiat la altar, mergeam cu Botezul, cu preotul. Îmi luase chiar şi haine pentru băiat de altar. Nu mai ştiu de ce nu am urmat acest drum. În timp, mi-am dat seama că a fost mai bine aşa. Când m-am făcut mai mare mergeam singur la spectacole şi uite aşa am devenit actor.

Mama iubea teatrul şi opereta, iar tatăl meu îndrăgea sportul. Ca să nu se ducă singuri în sălile respective, mă luau pe mine. Cu mama mergeam la spectacole, iar cu tata mergeam la fotbal. M-a atras teatrul, era ceva deosebit, o altă lume. Nu lipseam nici de la serbările de la şcoală”, a dezvăluit actorul.