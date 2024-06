Modul surprinzător prin care Andreea Mantea a reușit să se vindece de boala autoimună ce o măcina: „Am spus stop…”

În urmă cu ceva timp, Andreea Mantea a fost diagnosticată cu o boală autoimună, ce i-a adus mari bătăi de cap. Deși afecțiunea nu poate să fie tratată, vedeta o ținea sub control cu un ajutorul unui tratament medicamentos. Însă, la începutul acestuia an, prezentatoarea TV a renunțat să mai ia cele peste 10 pastile zilnice și se simte mai bine ca niciodată. Cum a reușit Andreea Mantea să scape de chin?

În urmă cu câțiva ani, Andreea Mantea a fost diagnosticată cu o boală autoimună ce îi provoca fluctuații mari de greutate și diferite alergii. Afecțiunea nu poate fi tratată, dar vedeta o ține sub control cu ajutorul pastilelor și a unor reguli aspre impuse de medici. Însă, vedeta Kanal D a ajuns la capătul puterilor, așa că a oprit tratamentul.

(CITEȘTE ȘI: ZANNI A LUAT FOC ŞI L-A FĂCUT PRAF PE MITREA ÎN DIRECT LA MĂRUŢĂ! „CAZ SOCIAL? ȘI ANDREEA MANTEA ESTE CAZ SOCIAL, VICTIMA UNEI VIOLENȚE DOMESTICE”)

Ei bine, zilele în care lua câte pete 10 pastile pe zi și în care ținea diete draconice au ajuns la final pentru Andreea Mantea. La începutul acestui an, prezentatoarea TV a decis că nu poate trăi toată viața cu acest tratament, așa că a decis să îl oprească, indiferent de consecințe.

Deși se credea că după oprirea tratamentului lucrurile se vor înrăutăți pentru Andreea Mantea, se pare că vedeta se simte cum nu se poate mai bine. Iar acest lucru este confirmat și de analizele recente, care au fost foarte bune.

„Cred că am obosit, cred că asta a fost, pur și simplu. Și am zis Stop, nu aș putea să trăiesc așa. Ai voie să mănânci doar anumite lucruri, să bei doar anumite lucruri, trebuie să iei nu știu câte pastile, trebuie să îți faci analizele. Și am zis că eu refuz să cred că este adevărat, eu nu am nicio boală autoimună, sunt sănătoasă, mănânc ce vreau, beau ce vreau, nu iau nicio pastila, să fie clar.

Nu-mi trebuie. Era foarte greu, aveam o dietă strictă, ori eu sunt foarte pofticioasă, nu ai cum să mă oprești pe mine să mănânc ce-mi place. Și am zis decât o viață lungă și chinuită, mai bine una scurtă și plină de fericire. Nu e cazul, mi-am făcut analizele și sunt foarte bine, mai bine decât înainte. Ceea ce înseamnă că am luat decizia cea mai bună”, a mărturisit Andreea Mantea, în cadrul unei emisiuni.