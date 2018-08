Moldovenii le-au pus gând rău giurgiuvenilor: „Cel mai bun lucru pe care trebuie să-l facem e să fim agresivi!”

Prezenți la conferința de presă premergătoare duelului cu Astra Giurgiu, jucătorii Răzvan Oaidă și Mihai Alexandru Roman s-au arătat încrezători în șansele echipei de a rămââne neînvinsă în campionat și după acest joc.

„Nu-mi place să vorbesc despre favorită. Vedeți și voi campionatul a început așa cu mici sau mari surprize, nu cred că este cineva favorită dar noi mergem să ne facem jocul și să câștigăm. Am avut un început foarte bun de campionat, am jucat cu echipe puternice li am demonstrat că ne putem bate de la egal la egl cu orice echipă. Astra este o echipă bună a campionatului cu jucători valoroși și vrem să facem un joc cât mai bun. Cred că cel mai bun lucru pe care putem să-l facem este să fim la fel de agresivi, la fel de determinați și să stăm foarte bine în teren. La fel ca și anul trecut am început foarte bine, avem entuziasm, dorință de a demonstra. Tot timpul am fost foarte aproape să marchez, îmi doresc meci de meci să marchez și mi-aș dori să încep cu meciul cu Astra”, a declarat Răzvan Oaidă, mijlocașul FC Botoșani.

La rândul său, atacantul Mihai Alexandru Roman a spus că cele două echipe au șanse egale la victorie în acest meci.

„Eu cred că șansele sunt egale, ne așteaptă un meci greu contra celor de la Astra Giurgiu dar noi venim după o perioadă bună, sper să o menținem cât mi mult și să înlămnțuim rezultatele pozitive. Cred că va fi un meci frumos dacă vom fi la fel de determinați, la fel de agresivi și jucăm cu aceeași dorință cred că putem câștiga acest meci. Îi știu foarte bine pe cei de la Astra, cu Enrico am jucat și la Pandurii Tg. Jiu, am fost colegi pe o perioadă de un an dar au jucători buni și la mijloc și în atac, au un lot destul de bun dar sper să fim noi câștigătorii”, a declarat Mihai Alexandru Roman atacantul FC Botoșani.

Partida FC Botoșani- Astra Giurgiu va avea loc astăzzi de la ora 21:00, meciul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.