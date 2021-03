Moldovenii, optimiști înaintea duelului din Bănie: „Mergem la Craiova cu gândul clar de a câştiga!”

Marius Croitoru, antrenorul FC Botoşani, a declarat în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului din Bănie cu Universitatea, că formaţia sa nu are niciun complex în faţa Craiovei şi că va aborda partida la victorie.

„Avem un moral bun, ultimele 15 partide spun foarte multe despre forma noastră. De la începutul campionatului am făcut 19 puncte. Noi în tur am reuşit să depăşim perioada grea, când am avut o formă mult mai slabă decât avem acum. Avem obiectivul nostru clar, nu ne poate abate nimeni de la drumul nostru. Dar pot apărea şi piedici, mi-ar fi plăcut să fie Botoşani calificată în play-off cu cinci etape înainte, dar nu suntem în aceeaşi situaţie ca anul trecut când ne trebuiau patru victorii. Mergem la Craiova cu gândul clar de a câştiga. Nu mergem acolo să ne închidem, avem nevoie de cele trei puncte. Nu avem niciun complex faţă de ei, mergem să luăm cele trei puncte. Nu avem de ce să avem teamă de ei, nu au fost cu nimic mai presus decât noi”, a declarat Marius Croitoru, antrenorul principal al FC Botoșani.

Înaintea duelului din Bănie, FC Botoșani se află pe locul 5 cu 37 de puncte în timp ce Universitatea ocupă locul 3 cu 47 de puncte.

Partida Universitatea Craiova – FC Botoşani, din cadrul etapei a 26-a a Ligii I, se va disputa sâmbătă, de la ora 14:30, pe Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova și va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.