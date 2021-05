Moldovenii, recunosc supremația CFR-ului: „Este un titlu meritat!”

Marius Croitoru, antrenorul principal al FC Botoșani, a declarat la finalul partidei pierdute de echipa sa pe teren propriu cu CFR Cluj, scor 1-0, rezultat în urma căruia ardelenii au devenit matematic campioni ai României, că din punctul său de vedere echipa lui Edward Iordănescu a meritat din plin acest titlu.

„Felicitări pentru CFR, este echipa care la sfârșitul campionatului este pe primul loc. nu mai poate fi ajunsă. Este meritat, pentru că n-au ajuns acolo întâmplător. De la Botoșani, felicitări. Asta simt, asta spun. Au fost mai buni. Am pus presiune, am încercat, s-a jucat pe contre. A fost un meci care le face cinste și lor și nouă. S-a încheiat meciul cu Pap în atac, dar când nu mai ai nimic de pierdut, se întâmplă și astea. Ne-am dorit victoria, dar am încercat să luăm și un punct. Ne doream enorm de mult lucrul acesta”, a declarat Marius Croitoru, antrenorul principal al FC Botoșani.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a devenit matematic campioană pentru al patrulea an consecutiv în Liga 1. De partea cealaltă, FC Botoșani a rămas pe locul 5 cu 31 de puncte, cu două peste Academica care închide „top 6”.

Program etapa a 9-a play-off Liga 1

FC Botoșani – CFR Cluj 0-1

Miercuri, 19 mai

ora 21:30 FCSB – Universitatea Craiova

Joi, 20 mai

ora 21:30 Academica Clinceni – Sepsi OSK Sf. Gheorghe