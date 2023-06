Momente critice pentru Cornel Palade. Familia actorului a trăit mari emoții din cauza fiicei, care a plecat de acasă fără să anunțe

Toată lumea îl cunoaște pe Cornel Palade, însă puțin sunt cei care o știu pe fiica acestuia, Ada. Tânăra a moștenit talentul artistic al tatălui său, însă a fost mai atrasă de muzică decât de actorie. De ceva timp, aceasta a decis să părăsească România și a plecat în Anglia. Însă, pe vremea când încă era în casa părintească, Ada a reușit să le provoace părinților o sperietură de moarte. Cornel Palade a fost la un pas să cheme Poliția.

Cornel Palade este un tată mândru și împlinit. Fiica lui i-a adus de-a lungul timpului numeroase motive de bucurie, însă l-a făcut și să îi stea inima de frică de câteva ori. Celebrul actor și-a reamintit momentul critic în care a crezut că a pierdut-o pe Ada. Mai exact, fiica acestuia a plecat de acasă fără să anunțe, iar părinții nu au dat de ea ore bune. Au crezut că un lucru teribil i s-a întâmplat și au fost la un pas de a apela la oamenii legii pentru a o găsi.

În ziua cu pricina, Cornel Palade trebuia să susțină un spectacol la teatru Constantin Tănase. Cu inima grea și măcinat de griji, actorul a urcat pe scenă și a avut parte de o surpriză de proporții. Chiar în primul rând se afla Ada. Atunci când a zărit-o picioarele i s-au tăiat, a uitat imediat textul, dar sufletul i s-a liniștit, bucurându-se că fiica lui este teafără și nevătămată.

„Odată am căutat-o de am înnebunit. Am zis: Nevastă, dacă n-o găsim, să sunăm la Poliție! Aveam spectacol la „Tănase” (n.n. Teatrul de revistă “Constantin Tănase”) în ziua aia, s-a deschis cortina, a început prologul, am intrat eu și Romică (n.n. Romică Țociu) la deschidere și, când mă uit, pe cine văd în primul rând? Pe fiică-mea. Când am văzut-o, am uitat textul”, a povestit Cornel Palade.

„Fiica mea este un copil deștept”

Fiica lui Cornel Palade a ajuns la vârsta de 32 de ani și de ceva timp s-a mutat în Anglia. Inițial, a plecat pentru a studia în străinătate, dar am apoi a decis să își construiască o viață acolo. A moștenit talentul artistic al tatălui său, iar pe lângă faptul că adoră să cânte a început să cocheteze și cu actoria. Aceasta joacă în diferite piese de teatru în Anglia și își face părinții cât se poate de mândri.

„Fiica mea este un copil deștept, educat foarte frumos, știe cu ce se mănâncă lumea asta, știe sensul vieții. Aici, în România, nu există nicio șansă, democrația nu funcționează, pentru că votul meu nu contează.

Fiica mea este în Anglia, a mai fost prima dată trei ani, acum, în august, face doi ani de când studiază muzica și producția muzicală, este studentă eminentă la universitatea de acolo. Dar fata mea și muncește, are serviciu, se duce și la școală.

E greu, e singură! Are un job care o ajută să se întrețină. Noi nu o ținem din banii noștri, căci nu ne permitem să îi dăm bani. Statul englez a împrumutat-o, ca să meargă la școală, bani pe care însă trebuie să îi dea înapoi. Dar este bine acolo, este cu totul alt sistem, încurajezi tânărul. Îi oferi o șansă să se dezvolte, nu ca aici”, a declarat Cornel Palade, potrivit ego.ro.

