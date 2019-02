Momente cumplite pentru Antonia într-o cameră de hotel din Iași. Medicii au intervenit de urgență

Antonia a avut parte de momente cumplite, zilele trecute, când urma să concerteze într-un club din Iași. Reprezentanții clubului din centrul orașului i-au anunțat pe invitați că spectacolul se va amâna, deorece artista a acuzat stări de rău și a fost nevoie de intervenția medicilor de pe ambulanță.

„I s-a facut rau artistei si din acest motiv nu a mai avut loc evenimentul. Ea a venit in Iasi, dar i s-a facut rau cu cateva ore inainte, atunci cand se afla la hotel. Invitatii au fost informati despre acest lucru, iar concertul va fi reprogramat la o data ulterioara. Invitatii au primit niste bratari pe care le pot folosi atunci„, a spus unul dintre patronii clubului din Iasi.

Se pare că Antonia a întâmpinat o problemă medicală, în timp ce se afla la un hotel din centrul orașului. Aceasta a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost nevoită să anuleze concertul programat pentru vineri noaptea.

Artista a postat și pe pagina ei faptul că s-a simțit rău înaintea evenimentului de la Iași și că va reveni în capitala Moldovei. „Dragii mei, imi cer scuze ca nu am putut sustine concertul de vineri seara, de la Fratelli Iasi, insa starea de sanatate nu mi-a permis sa urc pe scena si am avut nevoie de ingrijiri medicale. Acum sunt bine, totul este in regula. Ne vedem in curand, voi anunta noua data a concertului„, a scris Antonia pe pagina ei de facebook.