Momente de cumpănă pentru Serena Williams. Fosta mare jucătoare de tenis a fost operată de urgență

Serena Williams (41 de ani) este una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din istoria acestui sport. În luna septembrie a anului trecut americanca s-a retras din activitate. Ea își dedică acum mai tot timpul familiei sale. Serena a făcut recent o dezvăluire uluitoare. În 2017, a fost la un pas de moarte după nașterea fiicei sale, Olympia. Citiți în continuare detaliile momentului de cumpănă prin care a trecut fosta mare sportivă.

Serena Williams este o adevărată legendă a tenisului mondial. Pe parcursul carierei sale fabuloase, ce se întinde pe o perioadă de peste 20 de ani, ea a dominat sportul alb cu autoritate. În proba de simplu Serena a cucerit nu mai puțin de 73 de turnee, în timp ce la dublu a triumfat de 23 de ori. În luna septembrie a anului trecut ea a decis să-și încheie cariera și să se dedice mai mult familiei sale.

Srena Williams a fost la un pas de moarte. Fosta sportivă a dezvăluit momentele de cumpănă prin care a trecut

Serena Williams este căsătorită din anul 2017 cu antreprenorul american de origine armeană Alexis Ohanian (39 de ani). Cei doi au împreună o fiică, Alexis Olympia.

Serena a dezvăluit recent un episod puțin cunoscut din viața sa. După nașterea fiicei sale, fosta sportivă a fost la un pas de moarte. Mai exact, la 24 de ore după naștere medicii i-au descoperit în abdomen un hematom, ea fiind imediat operată pentru ca sângele coagulat să nu ajungă la plămâni. Conștientă de pericolul uriaș prin care a trecut, Serena le este și acum recunoscătoare doctorilor care s-au ocupat de ea atunci și care i-au salvat viața.

„Intervenția a decurs fără probleme. Înainte să-mi dau seama, Olympia era deja în brațele mele. A fost un sentiment uimitor, cel mai special pe care l-am trăit în viața mea. Dar ceea ce a urmat la 24 de ore după naștere au fost șase zile de incertitudine.

Aproape am murit după ce am născut-o pe Olympia. Plaga cezariană s-a deschis în timpul tusei intense pe care am îndurat-o ca un rezultat al emboliei. Doctorii au găsit un hematom mare, o umflare a sângelui coagulat în abdomenul meu. Am primit o procedură pentru prevenirea sângelui coagulat care ar fi putut ajunge la plămâni.

Sunt atât de recunoscătoare pentru faptul că am avut parte de medici incredibili, într-un spital de ultimă generație”, a declarat Serena Williams.

