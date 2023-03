Cele 3 secrete ale tenismenului Novak Djokovic. Cum reușește campionul de la Australian Open să facă față provocărilor

De-a lungul timpului, Novak Djokovic a reușit să marcheze reușite incredibile în lumea tenisului. Nu puține au fost momentele în care sportivul a fost întrebat cum reușește să facă față provocărilor pe teren! Anul acesta, a devenit campion pentru a zecea oară la Australian Open, reușind să câștige titlul de Grand Slam la Melbourne. Iată cele trei secrete ale sale, mai jos, în articol.

Data de 29 ianuarie 2023 a devenit istorică în lumea tenisului – Novak Djokovic a câștigat, atunci, titlul de Grand Slam la Melbourne. Mai cu seamă, a devenit campion, pentru a zecea oară, la Australian Open. S-a „adjudecat” rapid meciul de tenis – l-a înfrânt, fără drept de apel, pe grecul Stefanos Tsitsipas. În doar 3 seturi, l-a „doborât” imediat pe teren, în fața audienței. În plus, a reușit să egaleze și performanțele lui Rafael Nadal. La scurt timp după ce a devenit campion pentru a zecea oară la Australian Open, a transmis și un mesaj. (Vezi AICI ce a declarat)

Totuși, cum reușește Novak Djokovic să aibă asemenea performanțe? – este o întrebare pe care multe persoane au adresat-o, de-a lungul timpului. Sportivul ține cont de anumite reguli în viața de zi cu zi și acordă o atenție deosebită trupului său.

Vezi și MIKI BUZĂRNESCU ȘI-A LUAT FANII PRIN SURPRINDERE! JUCĂTOAREA DE TENIS POZEAZĂ SEXY CHIAR ȘI ACCIDENTATĂ

Cele 3 secrete ale lui Novak Djokovic: dietă, tehnica aplicată pe teren și adaptabilitate

În primul rând, sportivul are grijă de dieta sa. Djokovic ține o dietă care nu conține, sub nicio formă, gluten. Mai mult decât atât, a și scris o carte despre acest subiect, „Serve to Win”. În plus, evită și produsele lactate și își limitează consumul de zahăr. Dieta lui este bazată, în special, pe legume proaspete, pește, fructe, nuci, semințe, uleiuri sănătoase sau carne albă.

Are grijă la tehnica pe care o aplică pe teren. Nu este un secret că Djokovic are o un stil „magic” de a juca tenis, fapt observabil în urma reușitelor sale, însă are grijă, întotdeauna, să își dezvolte încrederea în propria persoană la fiecare meci și să își gestioneze emoțiile. De cele mai multe ori, echilibrul trebuie să existe la nivel psihologic, pentru ca fizic să acționeze mai bine pe teren, arată mentallytoughtennis.com.

Nu în ultimul rând, se adaptează la experiența fiecărui meci.

Sursă foto: capturi video din cadrul „The Jonathan Ross Show”, Australian Open TV