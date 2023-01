A scris istorie! Novak Djokovic este campion la Australian Open pentru a 10-a oară

Fericirea nu mai poate fi măsurată în cuvinte! Novak Djokovic a reușit să scrie istorie! A devenit campion, pentru a zecea oară, la Australian Open. Duminică, 29 ianuarie 2023, a câștigat titlul de Grand Slam la Melbourne. L-a „doborât” pe grecul Stefanos Tsitsipas! Iată detaliile mai jos, în articol.

A reușit să scrie istorie! Novak Djokovic a câștigat, în cursul zilei de duminică, 29 ianuarie 2023, al zecelea titlu de Grand Slam la Melbourne. Djokovic e campion la Australian Open!

A reușit să egaleze performanțele lui Rafael Nadal, iar astăzi l-a învins, pe teren, pe grecul Stefanos Tsitsipas, în 3 seturi, cu 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5), după exact 3 ore de joc. Nu l-a slăbit nicio secundă pe grec și a pus presiune în teren.

Novak Djokovic a izbucnit în lacrimi și și-a îmbrățișat familia, după ce a câștigat pentru a 10-a oară Australian Open

Sârbul în vârstă de 35 de ani a reușit să cucerească, pentru a zecea oară, trofeul la competiția de la antipozi. În acest sens, Novak Djokovic a dat „lovitura” decisivă care l-a propulsat spre câștigarea celui de-al 22-lea titlu de Mare Șlem.

Emoționat până la lacrimi și bucuros de victorie, Novak Djokovic și-a îmbrățișat familia, la scurt timp după ce l-a învins pe grecul Tsitsipas. Apoi, a transmis și un mesaj public!

„Ce călătorie a fost pentru familia mea! Le mulțumesc pentru că tolerează partea mai urâtă a caracterului meu. De ce râzi, Goran? Sper că mă poți ierta vreodată! (n.r. – cei doi au avut un conflict în timpul meciului). Acest trofeu este și al tău. Îți mulțumesc din toată inima! A fost unul dintre cele mai grele trofee, având în vedere circumstanțele.

Nu am jucat anul trecut, acum am revenit și le mulțumesc tuturor celor care m-au făcut să mă simt bine. Încerc să mă ciupesc să văd dacă este real momentul. Doar echipa și familia știu prin ce am trecut în ultimele săptămâni. E cea mai mare victorie din viața mea”, a zis liderul mondial.

